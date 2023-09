Cenas, paintball, escape room, bolos o escapadas de fin de semana. Pocas son las empresas españolas que todavía no han propuesto planes semejantes a sus empleados. Una estrategia conocida como Team Building y pensada para fortalecer el equipo, que ya ha empezado a enseñar su lado más oscuro.

“Me empezaron a marginar por no participar en las actividades de la empresa”, cuenta Carla a RTVE.es. Ella trabaja en una Startup tecnológica, donde los planes entre la plantilla son extremadamente frecuentes. ¿El problema? Todos en el tiempo libre de los empleados.

Cuarenta horas de trabajo semanales más una hora diaria para comer, todo con la misma gente: “Me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo, pero a veces me apetece desconectar”, matiza Carla.

Algo que parece haberse convertido en misión imposible. “Si no tienes hijos, en mi empresa cuesta entender que no quieras ir a todas las actividades”, reitera la joven de 28 años. Actividades que, además, en muchos casos, tienen una gran vinculación con el plano laboral: “Hay quedadas de fin de semana que, al final, se convierten en charlas sobre el trabajo o formaciones”, detalla la joven.

02.26 min Tu derecho a desconectar del trabajo

El caso de Carla no es único. Muchas otras personas ven el Team Building como un problema. No solo por la imposibilidad de separar su tiempo libre del trabajo, sino también por la obligación indirecta de hacer algo que no quieren. David trabajaba en una consultora, donde rara era la semana en la que no se organizase alguna salida. Algo que no iba con él.

A veces comía con el equipo, otras no, a veces participaba en los planes de la empresa, otras no. Por eso, llegaron las consecuencias. No se había vinculado a la empresa de la forma que se esperaba que lo hiciese y eso le llevó a la calle. “En el departamento éramos varios y durante las últimas semanas el CEO se dirigía a mis compañeros, pero a mí casi ni me hablaba”, cuenta a RTVE.es.

El problema no es el Team Building Pero el problema no es el Team Building en sí. La clave, según los expertos, reside en su mala aplicación por parte de la empresa. “El Team Building tiene un carácter generativo que aduce mejoras, pero lo que no hace es reparar daños”, explica la doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Isabel Aranda. Elena lo sabe de primera mano. Ella trabaja en una consultora de marketing, en su empresa los días estrella son los jueves: “Comemos juntos y después hacemos alguna actividad, pero siempre dentro del horario laboral, después el que quiere se va y el que no se queda”. Es consciente de su suerte: “Sé que no suele ser lo común”, sentencia. Guía para desconectar en vacaciones: flexibilizar horarios y reducir el uso del móvil Son tres horas que cada semana su empresa destina a fortalecer el equipo. Un fortalecimiento que no sirve para reparar “un clima negativo, relaciones difíciles, un ambiente sin seguridad psicológica o un liderazgo autocrático”, matiza Isabel Aranda. Ahí radica la principal traba. Con el mal uso del Team Building se acaba generando “resentimiento” entre los trabajadores que se ven obligados a hacer actividades a las “que no le encuentran sentido”.

Importancia de compensar el esfuerzo de los trabajadores No solo actividades sin sentido, también actividades que requieren mucho esfuerzo. Jornadas enteras, fines de semana, desplazamiento a puntos alejados... Son algunos de los handicaps contra los que luchan los empleados. Por ello, "es importante compensar bien a los trabajadores", enfatiza Aranda. "Si el jueves hacemos una actividad todo el día, lo lógico es que el viernes sea día libre para compensar el esfuerzo que ha habido de desplazamientos, de tiempo, etcétera". Diez minutos bien empleados Desconexión laboral Escuchar audio Ya que efectivamente si no se compensa, se corre el riesgo nuevamente de que "el trabajador lo viva bajo la premisa de, 'este tiempo lo estoy poniendo yo de mi parte y no veo para qué'", concreta la especialista.