El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado a las fuerzas rusas de tratar de reducir a escombros la zona del Donbás.

"Todo el que lucha por la libertad de Ucrania salva vidas. Todo el mundo que ayuda a Ucrania derrotará a los terroristas junto a nosotros. Rusia rendirá cuentas por lo que ha hecho en esta guerra terrible", ha señalado en redes sociales.

“The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR“