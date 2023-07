Pilar Martínez fue diagnosticada de hepatitis C a los 56 años. “Me notaba muy cansada y al principio no le di importancia”, cuenta a RTVE.es. Al igual que Pilar, Juan Francisco Durán notó que además del agotamiento, adelgazaba mucho y su piel comenzaba a estar de color más amarillo.

Aunque la enfermedad les ha dejado alguna secuela, ambos a día de hoy están curados de la hepatitis C. Como ellos, un total de “165.000 pacientes se han curado en el Sistema Nacional de Salud desde que se aprobó el Plan Nacional de Hepatitis en España en 2015”, explica Javier García-Samaniego, jefe de sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) .

España se acerca a los objetivos de la OMS Este éxito de curación en España se enmarca dentro del objetivo principal que mantiene la Organización Mundial de la Salud, el de tratar de erradicar las hepatitis víricas en todos los países del mundo para 2030. Este propósito está a punto de alcanzarlo España, ya que cada vez está más cerca de eliminar la hepatitis C, según confirma Manuel Romero, presidente de la AEEH Aunque el futuro de España con la hepatitis C es esperanzador, las hepatitis virales, fundamentalmente causadas por los virus B y C, provocan más de un millón de muertes en el mundo y más de tres millones de nuevas infecciones al año, según cifras de la OMS. Por ello, y con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, las asociaciones ponen el foco en el tratamiento y diagnóstico de las personas que la padecen pero no lo saben, y en el colectivo más vulnerable. España podría eliminar la hepatitis C seis años antes de lo fijado por la OMS