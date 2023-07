El Partido Popular (PP) ha dado este miércoles la Presidencia del Gobierno de Canarias al candidato de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, pese a que el PSOE fue la lista más votada en las elecciones autonómicas. Aunque ambos partidos no llegaban a la mayoría absoluta, el pacto ha contado con el apoyo también de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Clavijo ha resultado investido en primera votación con el respaldo de 38 diputados, la mayoría absoluta del pleno del Parlamento autonómico. Han votado en contra por su parte 32: los 23 diputados del PSOE, los cinco de Nueva Canarias y los cuatro de Vox.

El vicepresidente de la comunidad será ahora el portavoz parlamentario del grupo Popular, Manuel Domínguez, quien ha expresado su absoluta lealtad a Clavijo durante la segunda jornada del debate de investidura. "Mientras trabajemos conjuntamente" en un pacto "sólido y estable", por parte del PP "nunca habrá traición", ha dicho.

Clavijo, un economista que en agosto cumplirá 52 años, ya ocupó la Presidencia de Canarias de 2015 a 2019, pero antes había sido concejal y alcalde del municipio de La Laguna (Tenerife), cargo por el que se vio involucrado en dos expedientes de presunta prevaricación, los llamados casos "Grúas" y "Reparos", que los jueces han archivado y que llegaron a provocarle el veto de Ciudadanos hace cuatro años.

Las comisiones negociadoras de Coalición Canaria y Partido Popular avanzaron la semana pasada la conformación del pacto después de que el PSOE ganase las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta y sin posibilidad de reeditar el pacto progresista que lideraba Ángel Víctor Torres.

El PP habla de una alianza conformada "con sobriedad y honestidad"

Por su parte, el dirigente popular ha reiterado su voto de confianza a Clavijo durante en su intervención y a sabiendas de que el reto de la gobernanza no es sencillo y habrá momentos de discrepancias que puedan ser difíciles de superar.

Pero "el Gobierno es un solo Gobierno o no es Gobierno", ha proclamado Domínguez, quien ha expuesto que no está en política para "molestar, interrumpir o dañar la vida de nadie" puesto que la lealtad es uno de los valores que defiende en su vida "y hasta el día de hoy Clavijo me ha demostrado que también es un hombre de palabra".

“Donde antes había flores ahora habrá frutos de trabajo riguroso y comprometido“

"Este pacto no tiene motes ni apelativos pintorescos, sino que es una alianza conformada con sobriedad y honestidad en la que el protagonismo no lo tendrán los socios, sino la sociedad, y donde antes había flores ahora habrá frutos de trabajo riguroso y comprometido", ha continuado. Al respecto, ha añadido que el programa conjunto de gobierno revela "una obvia consonancia" en los grandes asuntos y una clara vocación de perdurar.