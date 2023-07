El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asumido este martes la Presidencia del Mercosur de manos de su homólogo argentino, Alberto Fernández, y se ha marcado como objetivo prioritario cerrar "este semestre" un acuerdo "definitivo" con la Unión Europea (UE). Aunque ha vuelto a calificar de "inaceptables" algunas propuestas por los Veintisiete, la cumbre ha cerrado finalmente con el objetivo de alcanzar dicho acuerdo.

Fernández ha entregado al líder progresista el testigo del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay, y ha clausurado la LXII Cumbre de jefes de Estado del grupo suramericano, celebrada en un hotel de Puerto Iguazú, que alberga las famosas cataratas. Lula ha subrayado que el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) tiene por delante "compromisos que no pueden ser postergados" y ha citado las negociaciones con los Veintisiete. "Necesitamos concluir el acuerdo Mercosur-UE", ha declarado el líder progresista.

En este sentido, ha comunicado que este miércoles tiene prevista una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que acaba de asumir la presidencia del bloque europeo, para abordar y empezar a destrabar el diálogo.

Lula ha indicado que enviarán lo antes posible la respuesta del Mercosur a la nueva carta de compromisos medioambientales adjuntada por el bloque comunitario al acuerdo alcanzado en 2019, con la intención de cerrar "este semestre un acuerdo definitivo".

El mandatario brasileño también ha señalado que pretende avanzar en las negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur, a la vez que pretende aumentar el comercio con otros países de América Latina y Asia. Así como su compromiso de trabajar para "el crecimiento de la región, combatir las desigualdades y promover la inclusión", según ha publicado en sus redes sociales.

