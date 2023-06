Una tripulación de tres hombres italianos se ha elevado este jueves a más de 80 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México a bordo de un avión cohete de Virgin Galactic.

El primer vuelo comercial de la compañía al borde del espacio desde que el multimillonario británico Richard Branson fundara la empresa en 2004.

“���� Benvenuti nello spazio, #Galactic01! Our crew from the @ItalianAirForce & @CNRsocial_ have reached space. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/rL82pUYzxm“