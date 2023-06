Emoción, tensión, peligro, adrenalina, tradición, angustia, fiesta y sentimiento, sobre todo esto último, será lo que narren los presentadores del programa especial 'Vive San Fermín 2023', que arranca en TVE por las tradicionales fiestas. Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, ha hecho hincapié en que Julian Lantzi, Ana Prada y Teo Lázaro repiten por segundo año como los conductores de esta festividad, junto a Javier Izu en Radio Nacional, por lo "muy bien" que fue la programación de 2022.

En este sentido, Lantzi, conocido por los espectadores de TVE por su participación en MasterChef Celebrity 6, ha recalcado que lo más importante es ese "sentimiento", ensalzando la "sonrisa, ganas y los nervios" que caracterizan las narraciones de RTVE, buscando abarcar "todo tipo de públicos". Así como lo dejaron claro durante su primera vez como presentadores del evento durante el pasado año, el objetivo es contarlo "de una manera más profesional con Teo [...] o de forma más cercana, como yo", ha destacado Lantzi.

Prada tiene claro que lo que atrae, año tras año, a tal cantidad de gente es los Sanfermines es la "imprevisibilidad". "Se trata de una fiesta internacional que tiene la esencia de la televisión y en la que no se va a dejar nada por ver", ha recalcado la periodista. Al mismo tiempo, ha instado a no perder las fiestas y tradiciones de España, ya que son eventos familiares muy importantes.

Lázaro, corredor experto con casi treinta años de experiencia, ha señalado que tras su incorporación como presentador en 2022, este año tiene la "responsabilidad de la continuidad" en esta experiencia "extraordinaria" por la que tiene "gran amor". "Espero que 2023 sea mejor", ha dicho, para incidir en que intentarán "traspasar la pantalla" y que el espectador pueda vivir de primera mano los momentos antes, durante y después de los encierros.

"Si bien todos los Sanfermines son iguales en la fecha, no hay uno que sea parecido a otro. Ese directo le da un potencial enorme a nuestro programa , porque no sabemos lo que va a pasar ", ha remarcado Lantzi en una entrevista en el Canal 24 horas. A lo largo de la historia, ha habido carreras que, como bien ha comentado el presentador, se han distinguido de lo que podríamos llamar el encierro "estándar". Por tanto, habría que citar dos encierros concretos, ya que ambos comparten récord de cogidas de mozos por parte de los morlacos. El primero se produjo el 12 de julio de 2004 y el segundo el 12 de julio del 2007 , cuando los toros de la ganadería de Jandilla y Marqués de Domecq hirieron con sus astas a un total de 8 corredores .

No hay un San Fermín igual

Consejos para vivir San Fermín 2023

Los presentadores también han querido dar un consejo a aquellas personas para las que este año serán sus primeras fiestas en el municipio. Lantzi ha invitado a los espectadores a vivir en persona la fiesta, pero no solo de día, también de noche. "Hay un programa cultural increíble, tradiciones, música, comidas con las peñas, etc. Hay que vivir la fiesta desde dentro y no ser un mero espectador", ha expresado. "Te garantizo que va a ser el primer año de muchos consecutivos", añade.

Otras recomendaciones que se deberían de tener en cuenta, según apuntan las guías de multitud de organismos, así como del propio Ayuntamiento, serían vestirse de blanco y rojo; los colores de la fiesta, reservar el viaje y la estancia con tiempo, comer y descansar bien; y más si se tiene pensado correr. En el caso de que vengas a la fiesta sin ningún alojamiento, existe una Consigna Pública que garantiza la seguridad de tus pertenencias mientras estás disfrutando de la fiesta. Por otro lado, si pierdes algo, existe una Oficina de Objetos Perdidos en la comisaría de la Policía Municipal. La persona deberá de rellenar un formulario en la web del Ayuntamiento de Pamplona describiendo el objeto perdido y ellos se encargarán de buscarlos entre las cosas recibidas. Si lo encuentran, se pondrán en contacto.

Con este calor lo que más apetece es darse una ducha o un chapuzón en la piscina y durante las fiestas esto también será posible. El municipio dispone de varias instalaciones públicas y privadas para ello, como la Casa de Baños, así como una lavandería pública, ubicadas en la calle Hilarión Eslava 9, o las piscinas de Aranzadi, cerca del Casco Viejo.

Por último, aunque no menos importante, Pamplona en San Fermín tiene fama de ser una ciudad sin ley, sin embargo, no lo es. El Ayuntamiento ha establecido una serie de normas de comportamiento, que es mejor tener en cuenta si no quieres que la fiesta se convierta en una experiencia para olvidar.