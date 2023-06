Instituciones, políticos, la industria del cine, la música y la televisión, todos se han volcado para despedir a la 'novia de España', Carmen Sevilla, que ha fallecido este martes a los 92 años de edad.

El cantante Raphael se ha mostrado muy emocionado: "Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen... ¡Jamás te olvidaré!", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Lolita Flores ha publicado en su cuenta de instagram uno de los mensajes más emotivos para Carmen Sevilla, íntima amiga de su madre Lola: "Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste America y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo".

La Academia de Cine ha publicado un artículo en su web con el titular: "Adiós a la 'novia de España'".

Mientras que la Academia de Televisión se ha sumado al dolor y la tristeza por la pérdida de esta "grandísima y querida profesional de trayectoria irrepetible".

El actor y director de cine, Santiago Segura, se ha despedido de "una actriz cautivadora, de belleza irrepetible, una mujer luminosa con un gran sentido del humor".

Por su parte, la Unión de Actores y Actrices ha subrayado que se trataba de una artista "siempre icónica y querida en la profesión". "Te recordaremos como la gran persona y actriz que fuiste, una de las más grandes artistas de nuestro país", agregan en su mensaje.

