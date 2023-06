Hallan un cadáver entre los escombros de la explosión de un edificio en el centro de París de hace seis días

Las autoridades francesas han informado este martes del hallazgo de un cadáver entre los escombros del histórico edificio del centro de París que se derrumbó hace seis días por una explosión dejando alrededor de 50 heridos, cuatro de ellos en estado grave.

El cuerpo, que estaba en un elevado grado de descomposición, no se sabe todavía si corresponde al de la mujer de 57 años Anne B., dada por desaparecida desde que se produjo el accidente.

Anne B., profesora de costura, se encontraba en la Paris American Academy, cuya sede se encontraba en el edificio siniestrado, que databa del siglo XVII.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha confirmado el hallazgo de la víctima mortal a través de Twitter. "En nombre de todas las parisinas y parisinos, envío mis más sinceras condolencias a su familia y allegados. Le rendimos homenaje", ha dicho.

“J'apprends avec une profonde tristesse, le décès d'une victime de la rue Saint-Jacques. Au nom de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous lui rendrons hommage.“