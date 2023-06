El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, con el 60% de los votos escrutados, revalidaría el mandato tras ganar la repetición de las elecciones en Grecia y lograr la mayoría absoluta gracias a los escaños adicionales (hasta 50) que el sistema electoral otorga a la fuerza ganadora en un parlamento de 300 diputados. El partido Nueva Democracia del actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis lidera con un 40,39% frente al 17,81% del partido Syriza, de Alexis Tsipras.

Mitsotakis ya ganó hace apenas un mes, pero pese a alzarse con la victoria, el líder de Nueva Democracia (ND) no cosechó la mayoría necesaria para optar a un mandato en solitario. El primer ministro decidió no buscar ningún pacto para aprovecharse de la nueva legislación y asegurarse un gobierno propio, sin coaliciones.

