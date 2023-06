"Los Violines de la Esperanza", los violines del Holocausto

Amnon Weinstein es un prestigioso lutier israelí que lleva 25 años restaurando violines de músicos judíos asesinados en el Holocausto. Por su taller de Tel Aviv han pasado más de cien de estos instrumentos a los que ha devuelto la vida para que, a través de sus cuerdas, cuenten la historia que hay detrás de cada uno de ellos.

Son los llamados "Violines de la Esperanza". Ahora vuelven a sonar en los más prestigiosos escenarios del mundo en memoria de los ausentes.

Las orquestas de los campos de concentración

El taller de Amnon huele a madera, barniz y laca. Piezas como de puzle de violines desarmados y maltrechos se dispersan por su mesa de trabajo. Desde que, a finales de los años 90, llegara a sus manos un violín que había pertenecido a un músico judío asesinado en un campo de exterminio nazi, ha dedicado su vida a recomponer más de cien violines que habían sido abandonados o arrebatados a sus dueños antes y durante el Holocausto.

Piezas de violines con las que recompone los instrumentos el lutier israelí, Amnon Weinstein. © Adamis Production/Histoire TV

"¿Eres consciente del instrumento que estás tocando?", le pregunta Amnon al joven músico prodigio israelí, Omer Herz, quien está haciendo sonar un violín medio quemado, encontrado por un oficial estadounidense en un campo de concentración y que acaba de restaurar Amnon.

“En el gran complejo de Auschwitz, no lejos de la inscripción ’el trabajo te hace libre’, estaba la orquesta“

"No sabemos si formaba parte de una orquesta del campo o si alguien lo tocaba allí a escondidas", le advierte el lutier al joven músico. "No se debe olvidar que en los campos había orquestas" y, sigue contándole, que "en el gran complejo de Auschwitz, no lejos de la inscripción ’el trabajo te hace libre’, estaba la orquesta".

Fotografía de una de las orquestas de músicos prisioneros judíos en Auschwitz. © Adamis Production/Histoire TV

Allí, hubo hasta 6 orquestas con más de cien músicos a los que se obligaba a tocar para el disfrute de los oficiales de las SS y, en el día a día, la música marcaba la cadencia en los trabajos forzados.

En los campos de Belzec, Sobibor o Treblinka, los violines tenían, además, una macabra misión: los músicos debían hacerlos sonar para ahogar los gritos de los judíos que eran conducidos a la muerte.

Músicos judíos deportados en un campo de exterminio nazi. © Adamis Production/Histoire TV

“No podíamos tocar obras de compositores judíos, solo arios como Beethoven, Mozart o Wagner“

"No podíamos tocar obras de compositores judíos, solo arios como Beethoven, Mozart o Wagner", recordaba años después, Charles Van West, que fue violinista de la orquesta de los hombres en el campo de Auschwitz I. "La música no pertenecía a los judíos", afirma con tristeza la directora de los Archivos Sonoros de la Biblioteca de Israel, Gila Flam.