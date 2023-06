El líder del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que su objetivo el próximo 23J es "conseguir una mayoría suficiente para gobernar". "Mi objetivo no es pactar con Vox", ha señalado en una entrevista en esRadio, al ser preguntado expresamente si pactaría con este partido después del acuerdo alcanzado el martes en la Comunidad Valenciana.

Ha justificado este pacto entre PP y Vox para repartirse el Gobierno de la Generalitat como la única forma de evitar una repetición de las elecciones. "Vox ha sido determinante en estas elecciones y lo ha votado mucha gente", ha asegurado.

"Teníamos una condición, y es que no nos parecía razonable que formase parte del pacto una persona condenada. Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea, se hace un acuerdo muy sencillo sobre servicios públicos", ha explicado, haciendo referencia a la "línea roja" del PP: el candidato de los de Santiago Abascal en esta comunidad, Carlos Flores, condenado por violencia machista. Finalmente este fue apartado para facilitar el acuerdo y concurrirá como número uno de Vox por Valencia a las generales.

Responsabiliza al PSOE por no facilitar la investidura de Mazón

Feijóo se ha reafirmado en su postura de que el partido que gana debería tener facilitada la investidura. Al rechazar el PSOE su planteamiento de que gobierne la lista más votada, ha defendido "pactos puntuales" siguiendo con "el juego democrático". "¿Si el PSOE pierde las elecciones y el PP no saca mayoría absoluta hay que repetir las elecciones porque el PP no puede pactar con nadie? No parece que eso sea un contexto muy democrático", ha valorado

Feijóo incidió así en que a Mazón "le corresponde establecer cuáles son las condiciones para darle estabilidad y gobernabilidad a la Comunidad Valenciana", puesto que "de otra forma la única posibilidad sería convocar elecciones nuevas dado que el PSOE no ha querido apoyar a quien había ganado las elecciones" con "limpieza".

Ha comparado la situación en este territorio con la de Cantabria, donde el PRC se abstendrá para facilitar la presidencia del PP. "Si esto se hubiese hecho en la Comunidad Valenciana, si el PSOE se hubiese abstenido, probablemente no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo", ha destacado.