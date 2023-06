La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que PP y Vox se presentan a las elecciones generales del 23 de julio “bajo el mismo ticket electoral” porque son “indistinguibles” y ha criticado que el líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, no dé “la cara” para explicar sus pactos con el partido de Santiago Abascal para un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana: “No es de fiar”.

En una entrevista en TVE, Feijóo ha asegurado que el pacto en esa región es “vergonzante” y “pone de manifiesto que PP y Vox se presentan bajo el mismo ticket electoral”. Pero también ha afirmado que Feijóo “ha querido retrasar la firma de estos acuerdos” para “no trasladar” a la ciudadanía “en qué consiste su hoja de ruta y su gobernanza”.

Se ha referido a que, tras el pacto alcanzado este martes por la mañana, el líder del PP no se pronunciara por la tarde ante los medios para valorarlo (sí lo ha hecho este miércoles en una entrevista en Esradio). El acuerdo entre PP y Vox supone que el candidato de éste último partido a la Generalitat, Carlos Flores, es reubicado como número uno de la lista al Congreso por Valencia ante el rechazo de los ‘populares’ a pactar con un condenado por violencia machista. El pacto incluye además que Vox tendrá la presidencia de las Cortes Valencianas, aunque no se ha hablado aún de quién ostentará las consejerías.

"Feijóo no da la cara. No es de fiar"

“Feijóo no da la cara, se está escondiendo y se contradice”, ha acusado Montero, que se ha referido a que el portavoz de campaña, Borja Sémper, afirmó que era una “línea roja” pactar con un condenado por violencia machista (Flores fue condenado hace 20 años por violencia psicológica contra su exmujer).

“Un político que no da la cara y se esconde no es de fiar”, ha proseguido la vicesecretaria general del PSOE, que ha reprochado al PP que tenga “una hoja de ruta oculta” que no va en favor del “interés popular”. A continuación, ha vuelto a reprochar que, en lugar de una “línea roja”, haya puesto una “alfombra roja” a Vox, cuando existe “una gran preocupación en España y en Europa por que el PP esté facilitando que la ultraderecha entre en las instituciones”.

Montero considera que “siempre pasa” que el PP diga “una cosa en la oposición” y después practique “lo contrario”. En este sentido, pese a que Feijóo se ha marcado como objetivo gobernar en solitario si le avalan las urnas el 23J, Montero no ha mostrado duda de que si gobierna hará ministro a Abascal. Y ha criticado que el PP “mercantiliza y mercadea con las cuestiones que tienen que ver con las mujeres” y las “manosea” a cambio de lograr los apoyos que necesite: “Que tengamos en el Congreso a alguien condenado por violencia es inadmisible”.

Respecto a los debates electorales del 23J y el hecho de que el PP no esté respondiendo a los mensajes del PSOE para negociar un ‘cara a cara’ entre Pedro Sánchez y Feijóo, Montero ha reprochado que “la callada por respuesta significa que siguen escondidos” y no quieren debatir. “Queremos saber qué opina el PP de los temas que preocupan a los ciudadanos”, ha expuesto montero. Y ha incidido en que los ‘populares’ “se esconden” y “tienen una hoja de ruta que no quieren presentar”.