El PSN ha trasladado este martes a EH Bildu que quiere reeditar un gobierno en Navarra "con María Chivite a la cabeza" y con sus socios actuales (Geroa Bai y Contigo Navarra) donde "no esté" la formación abertzale y que "no hay nada más que hablar", ni siquiera para negociar una abstención del partido de Arnaldo Otegi.

"No vamos a negociar ningún gobierno con ellos ni van a entrar en el Gobierno de Navarra", ha zanjado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, tras una reunión que ha durado cerca de una hora.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, que ha tenido lugar en el Parlamento, Alzórriz ha dicho que "hoy les hemos dicho lo que teníamos que decir y no sé qué más se tiene que hablar, nada más". "Hemos sido clarísimos", ha aseverado, para incidir en que "no tenemos nada que seguir hablando, hemos sido claros y taxativos". "Estamos hablando de la negociación de un Gobierno para lo que no contamos con EH Bildu", ha aseverado.

Los socialistas necesitan la abstención de EH Bildu

Pese al rechazo a negociar, Chivite vuelve a necesitar la abstención de EH Bildu para ser investida, como ocurrió tras las autonómicas de 2019. El pasado 28M, UPN ganó las elecciones con 15 escaños, mientras que el Partido Socialista se mantuvo segundo con 11, lejos de la mayoría absoluta (26). La suma del PSN con sus socios de Geroa Bai (7) y Contigo Zurekin (3) tan solo se queda en 21, por lo que para que su gobierno de coalición en minoría salga adelante volverá a necesitar la abstención de los nueve diputados de EH Bildu.

Aún así, los socialistas no se abren a negociar. "No sabemos qué va a hacer EH Bildu". "Sabemos lo que ha dicho EH Bildu de que sus votos van a servir para que las derechas no gobiernen donde tienen posibilidad", ha añadido Alzórriz.

Por otra parte, ha expuesto que desde Bildu "no han condicionado" el Gobierno a la Alcaldía de Pamplona. "Sí han preguntado por el Ayuntamiento de Pamplona y hemos sido muy claros", ha dicho, para insistir en que no apoyarán ni a Joseba Asiron (EH Bildu) ni a Cristina Ibarrola (UPN), "no les vamos a votar a ninguno de los dos". "Ya les hemos dicho que valoramos una tercera vía para que la derecha no gobierne el Ayuntamiento de Pamplona, y en eso vamos a trabajar, incluso asumiendo que la candidata no sea Elma Saiz (PSN) y pueda serlo Koldo Martínez (Geroa Bai)".

En cuanto a la Mesa del Parlamento foral, que se constituye el próximo viernes, el socialista ha comentado que para este tema han llegado a un acuerdo con sus actuales socios: "Con ellos vamos a votar para la Mesa".

Además de Alzórriz, por el PSN han acudido a la reunión, que no ha llegado a una hora, la secretaria general y candidata a la relección como presidenta de Navarra, María Chivite, y Jorge Aguirre, secretario de Acción Electoral. Por EH Bildu han acudido la candidata a la Presidencia, Laura Aznal, el parlamentario Adolfo Araiz y Miren Zabaleta, responsable política de EH Bildu en Navarra.