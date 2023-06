La fiscalía de Berlín ha confirmado este miércoles que ha abierto diligencias contra Till Lindemann, el vocalista de la banda de heavy metal Rammstein, al que rodea un escándalo de presuntos abusos sexuales y de poder contra jóvenes seguidoras de la banda.

La investigación se ha abierto "a raíz de varias denuncias de terceros", así como de oficio, ha indicado una portavoz, Karen Sommer, en declaraciones a Efe.

00.55 min El cantante de Rammstein, acusado de abusos sexuales por varias seguidoras

El vocalista es sospechoso de haber cometido actos "del ámbito de los delitos sexuales y del suministro de sustancias narcotizantes", ha señalado Sommer y ha agregado que la fiscalía no puede proporcionar en estos momentos más detalles para no poner en peligro la investigación y no poner en riesgo los derechos de Lindemann y de sus posibles víctimas.