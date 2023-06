La Junta de Castilla y León insiste en defender la relajación de los controles sanitarios a la ganadería frente a la tuberculosis bovina, aunque acatará las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia. Así, anula la resolución que ya las flexibilizaba en la comunidad, pero confía en que el cambio de legislación sea posible con "un nuevo Gobierno" tras las elecciones generales del 23 de julio, según ha expresado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas.

En una rueda de prensa, el consejero ha informado de que continuarán adelante en el proceso contencioso-administrativo iniciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que la justicia decida "quien de los dos tiene razón" en la gestión sanitaria. Además de recurrir a los tribunales, el Gobierno central firmó una orden que impedía el movimiento de las vacas de la comunidad autónoma para impedir que salieran reses infectadas por tuberculosis bovina, una decisión -ha dicho- que ha causado un perjuicio importante el sector y, además, no era necesaria, "porque no se ponía en peligro nada".

Dueñas, de Vox, considera que la gestión de la salud pública se ha "llevado muy al extremo" y que querían aliviar el exceso de presión de los ganaderos en Castilla y León sin perjudicar la sanidad: "No podemos matar a todas las vacas para controlar la tuberculosis, no podemos eliminar una de nuestras principales fuentes de riqueza", ha argumentado. "No podemos decir que no existe riesgo de zoonosis, porque sí lo hay, pero no podemos llevar al extremo algo que, hoy por hoy, es muy bajo".

Planas dice que Vox "está inoculando" al PP prácticas peligrosas Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado a la Junta que haya intentado "crear un problema, saltándose las normas sanitarias de España y de la Unión Europea", llevando a Castilla y León a una situación "extremadamente grave". En su opinión, Vox "está inoculando" al PP "prácticas que son contrarias a la seguridad y a la sanidad animal". Su departamento publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva orden que dejará sin efecto la anterior, la que limitaba los movimientos del ganado bovino de las provincias castellanoleonesas con presencia de la enfermedad. De este modo, con la anulación de tanto la resolución autonómico como la orden ministerial, volverá a ser posible el movimiento de las reses, pero también se aplicarán los controles de la legislación nacional y comunitaria hasta ahora. Doce heridos y un detenido en una protesta ganadera en Salamanca con intento de asalto a la Delegación de la Junta

Prepara una nueva orden, a la espera de los cambios en Moncloa Dueñas ha admitido en su comparecencia que la Junta decidió seguir adelante con la flexibilización de los controles, pese al aviso de los técnicos, por la "grave" situación que sufren los ganaderos. Así, ha defendido que optaron por una interpretación más amplia de la legislación y ha insistido en que la resolución es legal dentro de sus competencias. Por eso, continuarán con el pulso con el Gobierno Central en el TSJ. Además, ha avanzado que seguirán trabajando en una guía de funcionamiento y una nueva orden que se adapte al ámbito comunitario, pero también a un cambio de sensibilidad en España y, quizás tras las elecciones generales, en la Moncloa. "No somos el único país que cree que hay que modificar la normativa", ha afirmado, poniendo como ejemplo a Dinamarca. El país escandinavo, no obstante, ha erradicado la tuberculosis bovina, a diferencia de España. El titular de Agricultura ha asegurado que el Gobierno de España sí tendría competencias para establecer un "programa de mínimos y no de máximos, como ahora" en la normativa de control sanitario de la cabaña. En cualquier caso, ha descartado dimitir, como reclamaba el colectivo veterinario castellanoleonés, y ha recalcado que no van "saltarse la ley para que el sector sobreviva".