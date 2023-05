La coreógrafa y bailarina española Blanca Li y la cantante Luz Casal han sido condecoradas este martes como oficial y comendadora, respectivamente, de la orden de las Artes y las Letras de Francia, en reconocimiento a sus exitosas carreras y a sus contribuciones al mundo de la música y la danza.

"Estoy bastante agradecida y es ilusionante, por otro lado, da como un poquito de responsabilidad", ha dicho Casal a la prensa en París, ya investida como comendadora tras una ceremonia en el Ministerio de Cultura francés.

La cantautora de origen gallego, que acaba de publicar su disco número 17 con temas inéditos ("Las Ventanas de mi Alma"), ha asegurado que tiene mucho "que agradecerle" a Francia, un país que siempre acogió su música con los brazos abiertos.

Pero aún así, le ha costado creerse este reconocimiento cuando recibió la notificación. "¡Pensé que se habían equivocado!", ha compartido la intérprete de éxitos como "No me importa nada".

Sobre Casal, la ministra ha mencionado cómo el tema "Piensa en mí" pone "la carne de gallina" y ha recordado que no hay otra artista española que haya llenado durante cinco noches seguidas la sala La Cigale (una de las más importantes de París), como ella hizo en 1998.

"Hacer ese tipo de comparaciones es como feo. Yo me siento súper querida, acabamos de hacer dos conciertos muy buenos, uno en Barcelona y otro en Coruña y solo faltaría que me quejara", ha explicado.

Con lo que Casal no ha tenido dudas ha sido en rechazar hacer comparaciones entre el apoyo a la cultura en Francia y en España .

Blanca Li, la forma en la que "cuerpo y corazón" se alinean en su danza

De Blanca Li, originaria de Granada (sur de España), ha destacado la forma en la que "cuerpo y corazón" se alinean en su danza, su paso por la Movida madrileña, en los ochenta, y su carrera en Nueva York y en París. En la capital francesa, en 2019, la andaluza ya fue "instalada" como integrante de la Academia de Bellas Artes de Francia.

“Me encanta ser española y me encanta ser un poco francesa“

"Francia es un país que ha sido muy importante para mi carrera, pero España es la base de mi carrera, todo mi pasado, mi infancia. Además, ahora como directora de los Teatros del Canal (Madrid) me estoy reencontrando con todos los artistas maravillosos españoles", ha afirmado Li, que además de la española tiene también la nacionalidad francesa desde hace cinco años y vive a caballo entre Madrid y París. "Me encanta ser española y me encanta ser un poco francesa", ha agregado.

La bailarina se ha declarado muy "feliz", en cualquier caso, de haber recibido la distinción de la Orden de las Artes y las Letras francesa, con el añadido especial de poder compartir el momento con Luz Casal. "Nos conocemos desde que teníamos muy pocos años", ha explicado a la prensa.

El rango de comendador es el más alto de la Orden de las Artes y las Letras, que fue creada en 1957 para recompensar a personas "destacadas por sus creaciones en el campo artístico o literario o por su contribución a la influencia de las artes y la literatura en Francia y en el mundo".

Tras el de comendador, el más alto, el segundo en importancia es el de oficial y el tercero el de caballero. Se asignan en función de criterios como la duración de las carreras.