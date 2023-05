Funcionarios estadounidenses creen que Ucrania puede estar detrás del ataque fallido con drones contra el Kremlin que tuvo lugar a principios de este mes, así como sobre otras incursiones en territorio ruso, según The New York Times.

Washington se basa en la evaluación de las comunicaciones interceptadas con Ucrania y Rusia, que incluyen a miembros de la burocracia militar y la Inteligencia de Ucrania y funcionarios rusos.

Sin embargo, Estados Unidos no ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre los responsables del ataque, por lo que por el momento únicamente están evaluando "con poca confianza" esta hipótesis.

No se piensa que Zelenski esté detrás

Además, creen que es poco probable que altos cargos del Gobierno ucraniano, incluido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conocieran de antemano los ataques o los ordenaran.

Según el citado medio, las autoridades estadounidenses también creen que un grupo pro-Ucrania está detrás de los ataques contra los gasoductos Nord Stream perpetrados el año pasado, así como las numerosas incursiones en territorio ruso o la muerte de Daria Dugina o el periodista militar Vladlen Tatarsky.

Las fuentes consultadas por The New York Times han remarcado que algunas de las operaciones encubiertas ucranianas funcionan en gran medida de forma independiente y no siempre cuentan con la aprobación de Zelenski.

El mandatario ucraniano manifestó tras el ataque al Kremlin que este podría haber sido una operación de falsa bandera, negando que Kiev estuviera detrás del mismo.