El jugador que no entraba en las quinielas

“Robarle un boleto de la Primitiva, con un premio de casi cinco millones de euros, a un jubilado es peor que quitarle la merienda a un niño en el patio del colegio. Ese delito no tiene perdón”. Esta reflexión, que le escuché a un taxista, justifica en sí misma un relato periodístico, pormenorizado y riguroso, de lo que está ocurriendo con el boleto de la primitiva de A Coruña desde hace casi once años.

Relato de los hechos

El 26 de junio de 2012, alguien desconocido selló un boleto de la primitiva en una administración de loterías, situado en un centro comercial a la entrada de la península de A Coruña. En el sorteo, celebrado cuatro días después, el cupón resultó premiado con 4.722.337,75 euros.

Los loteros saben que los apostantes de la primitiva suelen acudir los lunes a las administraciones para comprobar los resguardos del sorteo del sábado. El lunes, 2 de julio, el titular de la administración de loterías ubicada en el mercado de abastos de San Agustín, Manuel Reija, asegura que se encontró el boleto premiado en el mostrador de su establecimiento.

Lo primero que hace es llamar a su hermano, Miguel, delegado de Loterías en A Coruña, para contarle lo ocurrido. Al cabo de una semana, Miguel Reija acude a Madrid para comunicarle personalmente al presidente de Apuestas y Loterías del Estado (SELAE) el hallazgo. Un emisario de ese organismo acude a A Coruña para trasladar el boleto a la caja fuerte de la SELAE, donde permanece custodiado hasta la fecha.

Transcurridos dos meses, el 5 de septiembre, el lotero reclama el cobro del premio a la SELAE, entendiendo que es el legítimo tenedor. Loterías no sólo rechazó la solicitud, sino que encargó a la Brigada Policial del Juego, en Madrid, que se identificaran las huellas dactilares del boleto. “En el resultado del análisis, ahí se identificaron once huellas, de las cuales cinco no tenían valor identificativo y seis eran anónimas” recuerda el inspector jefe Jesús Fuentes, ahora jubilado.