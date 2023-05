Supervivientes del Holocausto, portadores de la memoria

En un viaje de instituto junto a sus compañeros, Baptiste visitó Auschwitz pero, para su sorpresa, no sintió emoción alguna. Seguían las huellas de Denise Holstein, la única superviviente del campo de exterminio nacida en Rouan, como él.

Su vida cambió cuando la conoció y ella le contó sus terribles vivencias, cómo sobrevivió a las atrocidades y las consecuencias que supusieron para su vida posterior. Lo recoge todo en este emotivo documental destinado a las actuales y futuras generaciones para que no olviden a las víctimas que sufrieron los terribles crímenes del nazismo.

Baptiste graba desde muy pequeño su vida con la cámara. Vive en la localidad francesa de Rouan y su profesor de historia propuso a su clase visitar Auschwitz, el campo de exterminio donde los nazis asesinaron a más de un millón de judíos entre 1940 y 1945. "Antes de ir, pensé que lloraría, que me entristecería, pero, una vez allí, no sentí nada", recuerda Baptiste sorprendido.

“Pensé que lloraría, que me entristecería, pero una vez allí, no sentí nada“

Denis, la de la estrella amarilla

“Era muy duro salir a la calle con la estrella amarilla en la ropa“

Los nazis entraron en Rouan, limitaron la vida y los movimientos de los judíos y los señalaron. "Era muy duro salir a la calle con la estrella amarilla en la ropa", le cuenta Denise a Baptiste. Después, llegó la redada y la comunidad judía fue deportada a Drancy.

Denise Holstein cuida niños de deportados judíos en Louveciennes en 1944, antes de ser deportada a Auschwitz.

Desde este campo de concentración francés los trasladaban a Auschwitz-Birkenau, donde decenas de miles de deportados llegaban en los trenes de la muerte directos a las cámaras de gas.

Baptiste en Auschwitz frente al lago de las cenizas donde los nazis depositaban los restos de los deportados asesinados en las cámaras de gas y posteriormente incinerados.

“Creo que lo que me hizo resistir desde el principio fue que me había metido en la cabeza: no podrán conmigo“

Denise sobrevivió a los horrores infringidos por los nazis a los judíos. “Creo que lo que me hizo resistir desde el principio fue que me había metido en la cabeza: no podrán conmigo”, rememora con determinación Denise a Baptiste. "Yo no lloré, no lloré nunca", concluye.