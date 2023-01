16:49

En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso charla con Irene Shashar, superviviente del Holocausto, con motivo de su participación en las jornadas organizadas desde el Centro Sefarad-Israel, donde presentará su libro de memorias "I Won Against Hitler: The true story of Irene".