El Constitucional francés rechaza un referéndum sobre la reforma de pensiones

El Consejo Constitucional francés ha rechazado una nueva solicitud para que la reforma de las pensiones que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años sea sometida a un referéndum, como había propuesto la izquierda.

A través de un comunicado, el Constitucional ha indicado que el referéndum propuesto no cumplía los criterios legales definidos en la Constitución.

Esta decisión se trata de otro revés legal para los opositores a esta controvertida reforma.

El pasado 15 de abril la máxima corte administrativa ya negó una primera solicitud de consulta y dio luz verde al grueso de la polémica norma, lo que permitió al presidente francés, Emmanuel Macron, promulgarla para que entre en vigor el próximo septiembre.

La medida no ha contado con el visto bueno de la población y ha desatado numerosas protestas en todo el país, aunque no han conseguido frenar su aprobación.

El constitucional ya rechazó la propuesta

Este organismo, encargado de interpretar la Carta Magna francesa, ya validó el pasado abril parte de la nueva norma y desechó la opción del referéndum porque aún no se había promulgado el proyecto de ley de pensiones

y el referéndum propuesto no habría conducido a un cambio en la ley. Ahora, alegan que no cumple con los criterios legales definidos en la Constitución.

A partir de este momento, los sindicatos y la oposición se centrarán en una jornada nacional de protestas prevista para el 6 de junio, dos días antes de que el parlamento debata una moción de la oposición para anular

la ley de pensiones.

Este lunes, los franceses protagonizaron la decimotercera jornada de movilización contra esa reforma desde mediados de enero.