Zelenski ve una oportunidad de restaurar la paz en Ucrania tras su conversación con Xi

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que, tras la conversación que mantuvo este miércoles con el líder chino, Xi Jinping, "existe la oportunidad de utilizar la influencia política de Pekín para restaurar a paz".

En un mensaje publicado este miércoles en su página oficial, el líder ucraniano se ha referido a la llamada telefónica de más de una hora que mantuvo con Xi, la primera entre ambos dirigentes desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

"Hablé con el líder de China. Fue una conversación larga y bastante racional. Suele decirse que tales conversaciones abren oportunidades. Ahora existe la oportunidad de dar un nuevo impulso a nuestras relaciones: Ucrania y China", ha indicado Zelenski.

En su opinión, ahora se da "la oportunidad de utilizar la influencia política de China para restaurar la fuerza de los principios y reglas en los que debe basarse la paz".

"Ucrania y China, así como la gran mayoría del mundo, están igualmente interesados ​​en la fortaleza de la soberanía de las naciones y la integridad territorial", ha puntualizado.

En su mensaje, Zelenski ha rechazado las "amenazas con armas nucleares y la proliferación de armas nucleares en el mundo" y ha indicadlo que Ucrania está interesada, como China, en garantizar que la situación en torno a la planta de energía nuclear ucraniana de Zaporiyia, ahora en manos rusas, finalmente esté "completamente asegurada".

También ha indicado que "las instalaciones de energía nuclear nunca más se utilicen con fines militares, que es exactamente el tipo de uso cínico que Rusia está tratando de hacer".

“I had a long and meaningful phone call with ���� President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.“