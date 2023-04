Guerra Ucrania - Rusia, en directo | EE. UU. cree que el tono de Brasil sobre la guerra no es neutral

0:01

Estados Unidos ha comunicado que se siente "sorprendido" por las declaraciones de los últimos días del Gobierno brasileño, que ha culpado a la OTAN de alargar la guerra en Ucrania, y ha considerado que el tono de esos comentarios "no es de neutralidad". "Estamos sorprendidos por el tono de la rueda de prensa de ayer del ministro de exteriores. Ese no fue un tono de neutralidad, sugiriendo que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o de que tenemos responsabilidad por la guerra. Eso es directamente erróneo", ha indicado Jean-Pierre en una rueda de prensa.