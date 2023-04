Al menos 29 muertos tras un incendio en un hospital de Pekín, China

Al menos 29 personas han muerto este martes tras un incendio en un hospital de Pekín, China, según ha informado la prensa oficial del país.

De acuerdo con lo ha adelantado por el rotativo estatal Global Times, otros 71 pacientes han sido evacuados.

El fuego ha comenzado a las 12:57 hora local en el hospital de Changfeng, situado en el distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital.

En los vídeos que se han difundido en las redes sociales a través de periodistas como la corresponsal en China del diario de Singapur The Straits Times, Elizabeth Law, podían verse grandes columnas de humo y a personas huyendo desde las azoteas.

“Video that has been deleted off WeChat shows the back of the Beijing Changfeng Hospital. Patients climbing down from ropes made of sheets, others perched on AC compressors. pic.twitter.com/77dHCqyGJX“