Más de la cuarta parte de las mujeres asesinadas en 2022 por sus parejas o exparejas vivían en poblaciones de menos de 4.000 habitantes.

La falta de anonimato, de recursos o de independencia económica son trabas añadidas para las mujeres que sufren violencia de género en el medio rural.

Esto explica por qué las mujeres que viven en poblaciones pequeñas tardan de media más del doble de tiempo en denunciar a los maltratadores que las que viven en nucleos urbanos.

El teniente Daniel Moreno, jefe del Equipo de Mujer-Menor de la Guardia Civil, nos explica otros problemas con los que se encuentran: “Muchas veces los compañeros que trabajan en el puesto pueden ser conocidos o familiares del presunto agresor y la víctima, en ocasiones, no se siente cómoda dando el paso de denunciar”.

La falta de anonimato es una de las grandes dificultades que encuentran las mujeres a la hora de denunciar en el medio rural. “No se cuenta, no se habla de ello, se vive con mucha más vergüenza y culpa”, nos explica Sofía Gabasa de FADEMUR.

Centralización de recursos

Eva denunció tras recibir una brutal paliza. Ella vive en O Grove, Pontevedra, y a pesar de que podía acceder a ciertos recursos allí mismo, siempre elegía ir a poblaciones cercanas donde no la conocieran. No siempre se desplazan por decisión propia, la centralización de los recursos hace que muchas mujeres no puedan acceder a ellos con facilidad.

Mariña Valera es abogada y directora de Centro de Información de la Mujer en Cambados, donde dan asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. Dan servicio a varios municipios y se encontraron con que muchas mujeres, al no tener vehículo propio, quedaban a expensas de una red de transportes pública con muchas limitaciones. “La voluntad era poder llegar a cada una de las víctimas. Las técnicas nos trasladamos y rotamos por los cinco ayuntamientos para prestarles asesoramiento", nos explica Valera.