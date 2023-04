Feijóo reivindica a un PP que "da la cara" frente a "espacios" que cambian de nombre: "Son el populismo de siempre"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la capacidad de su formación para "dar la cara" frente a “espacios” que "cambian de nombre", pero tienen "los mismos proyectos" y "rencillas internas" de siempre, en una crítica velada a Sumar, el proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que presenta este domingo su candidatura.

"Son el populismo de siempre", ha criticado Feijóo, sin mencionar específicamente a la formación, sumida en las tensiones con Unidas Podemos, que pide a Díaz un pacto 'in extremis' para apoyarla. Para el líder del PP, "son siempre los mismos" y "tienen que cambiar constantemente de nombre porque no tienen nada que ofrecer". "La gente se da cuenta rápido de que son los de siempre y cuanto más conocidos sean menos les votan", ha agregado.

En un acto del Partido Popular en Zaragoza, Feijóo también ha celebrado su primer aniversario de su llegada al liderazgo dando la bienvenida a los 12.000 afiliados que ha conseguido el partido en el último año y entregando el carnet de la formación a los recién llegados. Según ha afirmado, el partido está "mejor que hace un año" y se ha comprometido a que, "dentro de un año", España esté "mejor que hoy" porque la formación azul es la "única alternativa y garantía real" para el cambio en el país.

"Sin que Otegi diga 'ok', no hay leyes"

Feijóo también ha hablado sobre los partidos independentistas y ha criticado que "sin que Otegi diga 'ok', no hay leyes; sin que ERC diga 'ok', no hay leyes". "Eso no es lo que pactamos en la Constitución Española, es lo contrario; que manden en España aquellos que quieren destruir la Constitución es exactamente lo contrario de lo que hemos heredado de la Transición y los mejores políticos que ha tenido España en el siglo XX", ha dicho.

El presidente de los 'populares' ha definido al partido como "interclasista", que "da la cara" y que "tiene como objetivo mejorar el país". Según el líder gallego su formación "no divide", por lo que está "orgullo" de pertenecer a ella desde 2002, año en el que se afilió después de llevar una década trabajando en distintas instituciones bajo su gobierno. También se unió a ella, ha añadido, porque "a muchos compañeros les quitaban la vida por militar" en la formación, mencionando el asesinato del presidente del PP Aragón Manuel Giménez Abad y el atentado contra José María Aznar.

El PP es "un partido que no insulta, que no divide a la sociedad, que no es sectario, que trabaja cada día para merecer la confianza, que se dedica primero a la España constitucional, la monarquía parlamentaria, la España europea y americana", ha dicho Feijóo.