El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha justificado el ‘no’ inicial de su partido a la reforma de pensiones del Gobierno al considerarla “otra medida electoral para arañar un puñado de votos” que tiene “una subida de impuestos encubierta” y no garantiza, a su juicio, la sostenibilidad del sistema.

"De entrada, vamos a votar no a un modelo opaco, que es una subida de impuestos encubierta que no garantiza la vinculación al IPC y no tenemos toda la documentación”, ha asegurado Bendodo en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

El dirigente 'popular' ha asegurado que "hay muchos motivos" para votar 'no'. En primer lugar, asegura que la fórmula planteada "no garantiza la subida de pensiones conforme al IPC cada año" que es por lo que aboga su partido. Considera que se está tratando de "tomar el pelo a los españoles con el cortoplacismo" pero "esto ya no cuela".

"La realidad de esta reforma es que es rechazada por todos los sectores", ha dicho Bendodo, que ha mencionado entre otros a la Airef. La reforma, sin embargo, cuenta con el visto bueno de los sindicatos (no así de la patronal).

"Todos los trabajadores van a pagar un 38% más en cotizaciones para, al jubilarse, recibir un 20%. Es una subida de impuestos encubierta y el modelo no es sostenible", ha recalcado.

Por contra, ha defendido que el modelo del Partido Popular es "el de la sostenibilidad y viabilidad", algo que se consigue, ha dicho, con la creación de empleo, de riqueza y con crecimiento económico. "Somos el país que tiene una mayor tasa de empleo. Todo debe ir enfocado a la creación de empleo", ha incidido.

Pero antes de confirmar el 'no' definitivo del PP, ha subrayado que "lo más importante de todo" es el diálogo. "Vamos a hablar. Enséñenme los papeles", ha proseguido, y ha criticado que lo que se ha remitido a su formación es "un power point que es ridículo".