La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha solicitado al Parlamento Europeo que defienda su inmunidad ante su detención en Barcelona y ha acusado de parcialidad a la presidenta de la cámara, Roberta Metsola, quien ha confirmado que se ha remitido la petición a la comisión de Asuntos Jurídicos.

Ponsatí ha llegado este miércoles al Parlamento Europeo para participar en el pleno después de que el Tribunal Supremo la dejase en libertad tras su detención, que desde Junts han catalogado como "ilegal". Regresó a España tras vivir los últimos cinco años entre Escocia y Bélgica sin entregarse a las autoridades, pese a estar procesada por un delito de desobediencia por el 1-O y tener contra ella una orden de detención y puesta a disposición.

Siguiendo la orden, los Mossos d'Esquadra la detuvieron a las 18 horas en el centro de Barcelona y salió en libertad poco antes de las 23 horas.

Al inicio de la sesión plenaria que se celebra en la capital europea, la presidenta del Parlamento ha confirmado haber recibido la petición de amparo de Ponsatí y se ha limitado a informar de que el asunto ha sido "remitido" a la comisión de Asuntos Jurídicos, que tendrá que decidir si inicia o no un procedimiento de amparo.

Ponsatí critica la "inacción" de Metsola

Sin embargo, en una moción de orden, Ponsatí ha pedido la palabra para criticar a Metsola por lo que considera "inacción" ante su petición de defensa de inmunidad y protección de la independencia de la Eurocámara: "No he recibido ninguna respuesta y, por lo que sé, no ha tomado más medidas que pasar burocráticamente el asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos".

Además, ha preguntado a Metsola si esa "falta de cumplimiento en la defensa de la inmunidad ante una detención ilegal de un eurodiputado, que no ha pasado nunca antes, es una política de la presidencia o una actitud que reserva a los catalanes".

"Presupongo que no ha escuchado mi anuncio al inicio de la sesión así que le pido que vuelva a escuchar lo que he dicho", ha zanjado Metsola, en la réplica a Ponsatí.