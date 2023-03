El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el eurodiputado Toni Comín han denunciado este martes la "detención ilegal" de la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí a su llegada a Barcelona y han urgido a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a actuar ante una detención que ha "violado la inmunidad" parlamentaria. Ponsatí ya ha sido puesta en libertad después de declarar ante el juez.

"A una persona que goza de inmunidad no se la puede detener salvo delito flagrante, que no es el caso, y por tanto España ha violado la inmunidad de una eurodiputada y ahora esperamos que la presidenta del Parlamento Europeo no haga como siempre, que es mirar para otro lado o darles la razón", ha afirmado Puigdemont en declaraciones a la prensa en Bruselas mientras la eurodiputada permanecía detenida.

Así, el expresident de la Generalitat ha pedido la intervención de Roberta Metsola, asegurando que "no puede seguir callando" y debe actuar con "imparcialidad", preocuparse por la situación de Ponsatí y proteger sus derechos.

Sus declaraciones han llegado después de que Ponsatí fuera detenida en Barcelona tras cruzar la frontera francoespañola sin entregarse a las autoridades, pese a la orden de detención que pesa sobre ella por su papel en el 1-O.

Advierten de que impedir a Ponsatí ir a la Euracámara puede ser "grave" Comín ha asegurado que Pontasí no va de forma "voluntaria" ante la Justicia española. "No ha entrado en España para ir ante el juez Llarena, irá forzada", ha dicho. De igual modo, ha insistido en que si el magistrado impedía que la eurodiputada acuda al Pleno del miércoles, estará "incumpliendo la legalidad europea". Así, ha considerado que "es grave que se impida a una representante hacer su trabajo" porque se vulnera el derecho de los electores. En ese sentido, Puigdemont ha querido recordar que la inmunidad política no es "por capricho", sino para "evitar que haya problemas de desplazamientos o por dar una opinión política, como es el caso".

Junqueras reivindica que "la supresión del delito de sedición" facilita su retorno Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado este martes el retorno a Cataluña de la exconsellera y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, y ha asegurado que la derogación del delito de sedición ha facilitado su vuelta tras cinco años huida de la justicia. En declaraciones a los periodistas, Junqueras, que compartió Govern con Ponsatí, ha exigido también la "inmediata" puesta en libertad de la eurodiputada. "Estamos convencidos de que la supresión del delito de sedición es lo que facilita su retorno en este momento porque, tal y como ella ha reconocido, la supresión de este delito cambia el contexto penal en el que se encuentra", ha sostenido Junqueras. Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha "celebrado" el regreso de Ponsatí a Cataluña "después de sufrir cinco años de exilio forzado e injusto por su compromiso con el 1-O y la independencia" de Cataluña, aunque ha lamentado que su retorno no sea "en plena libertad", lo que "hace evidente una vez más -ha dicho- que la represión contra el independentismo continúa y se sigue laminando la calidad del sistema democrático".

El PSC asegura que "nadie está por encima de la ley" Por otro lado, el PSC ha asegurado en un comunicado a raíz de la detención de Clara Ponsatí que "nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho". "La justicia es igual para todo el mundo y se ha actuado de la misma manera que se haría con cualquier ciudadano que no comparece ante un juez", ha argumentado.