Periodista, escritor y, sobre todo, "maestro" de los guionistas del cómic español, Víctor Mora (Barcelona, 1931-2016) ha pasado a la historia por ser el creador de el Capitán Trueno (junto al dibujante Ambrós) o El Jabato (con Francisco Darnís), un éxito que no impidió que fuera uno más de los intelectuales obligados a exiliarse a Francia durante la dictadura franquista. Pero ese exilio no le impidió seguir trabajando hasta convertirse en uno de los grandes guionistas europeos de su época, como nos desvela el abogado, político y escritor Jesús Lacasa Vidal (Zaragoza, 1964) en el imprescindible libro Víctor Mora con acento francés (Tebeosfera).

"Es difícil resumir en pocas frases la trayectoria de una personalidad con un talento creativo tan grande como el de Víctor Mora -nos comenta Jesús-. En primer lugar, es el guionista más importante de la historieta española, con todas las mayúsculas: hablamos de creador literario de personajes tan emblemáticos para muchas generaciones como Capitán Trueno, Jabato, Corsario de Hierro, Dani Futuro, Sheriff King y un largo etcétera".

"Además es el autor de una vasta obra literaria, en castellano y, sobre todo, en catalán -añade el escritor-. Las novelas de su trilogía central (Los plátanos de Barcelona, El tranvía azul y París flash-back), de tinte marcadamente autobiográfico, son un extraordinario testimonio de la Barcelona de los años cuarenta a sesenta".

"También cultivó el arte de la entrevista y de la crónica periodística. Destaca especialmente su visión de los acontecimientos del Mayo del 68 francés, reflejada en su obra Maig del 68 a París, en la que, como testigo privilegiado, nos pasea por las asambleas de la Sorbona y Nanterre, o nos da el punto de vista de los sindicatos o el Partido Comunista Francés. Este trabajo en concreto, en mi opinión, debería estudiarse hoy todavía en las Facultades de Comunicación".

"La segunda etapa -continúa Jesús-, tras su retorno a París a comienzos de los años setenta, se caracteriza por su colaboración con las más grandes revistas de historietas de Francia y Bélgica: Tintin, Spirou, Pif Gadget, Super As, Bayard, Circus y, por supuesto, Pilote. Si hay que destacar a una personalidad que acogió con los brazos abiertos a Mora, y a otros historietistas que buscaban refugio en Francia, este fue René Goscinny . El padre de Astérix conocía a Mora en tanto que traductor de algunos de sus álbumes en España y abrió las puertas de Pilote para que el guionista barcelonés publicase su obra más madura, Las Crónicas del Sin Nombre, junto a Luis García" .

Pero... ¿Cuales fueron sus primeros trabajos para el mercado francobelga? "Sus primeras páginas acreditadas en Francia -nos explica Jesús-, corresponden a tres historias breves, realizadas para Vaillant, en 1964 , en colaboración con los dibujantes Roland Fleuri, Edmundo Marculeta e Yves Roy (seudónimo de Francisco Hidalgo ). Aparte de estos trabajos, parece bastante probable que existieran otros inéditos o no acreditados también destinados a aparecer en la misma publicación". Como véis, muchos de los dibujantes con los que colaboró eran españoles exiliados como él. "Tras la Guerra Civil española, numerosos historietistas españoles tuvieron que buscar refugio en el extranjero, bien en Francia, bien en América -asegura el autor-. En París se afincaron Cabrero Arnal, Coq o César, entre otros . Posteriormente, en los años cincuenta, hubo una importante ola migratoria de dibujantes que buscaban mejorar las condiciones de vida y trabajo. Uno de ellos fue Francisco Hidalgo (Yves Roy), quien ya había colaborado con Mora en España (Doctor Niebla, Al Dany o Ángel Audaz) y, seguramente, facilitó su primer contacto con Vaillant".

Una estupenda portada de Javier de Isusi

Destacar que el libro tiene una estupenda portada de Javier de Isusi (Premio Nacional de Cómic por La divina comedia de Oscar Wilde). "Cuando vi por primera vez la ilustración de portada no podía salir de mi sorpresa -confiesa Jesús-. Javier de Isusi había conseguido condensar en una sola imagen toda la esencia del libro: esa estampa de un Víctor Mora paseando solitario por un París otoñal, mientras su imaginación vuela transportada por la nave de Dani Futuro es simplemente genial. Estaré eternamente agradecido a la generosidad para con este proyecto de un artista de la talla de Javier de Isusi".

En cuanto a sus proyectos, Jesús Lacasa Vidal nos comenta: "En estos momentos tengo en un estado muy avanzado un trabajo sobre los historietistas españoles en Francia durante el periodo franquista, que aborda tanto el drama del exilio tras la Guerra Civil como la emigración de raíz principalmente económica y profesional en los años cincuenta".

"Una vez finalizado, me gustaría abordar una visión comparativa de las historietas sobre pandillas infantiles a un lado y otro de la frontera: Totoche, Corinne et Jeannot, Les As, del lado francés; La Panda, Los cinco amiguetes, La pandilla Cu-Cux-Plaf, por la parte española" -concluye el autor-.