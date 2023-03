El Parlamento de Uganda ha aprobado este martes un proyecto de ley que busca castigar con hasta 10 años de cárcel a las personas en relaciones del mismo sexo o que se identifiquen como parte del colectivo LGTBIQ.

Después de seis horas de debates, una amplia mayoría de los más de 500 diputados del Parlamento ugandés han aprobado el nuevo proyecto de ley, Ahora debe ser ratificado por el presidente del país, Yoweri Museveni, quien calificó el pasado jueves a los homosexuales como "desviaciones de lo normal". Además, acusó a Occidente de querer imponer esa inclinación sexual en África.

En 2014, los legisladores ugandeses aprobaron un proyecto de ley que pedía cadena perpetua para los homosexuales, pero el Tribunal Constitucional del país acabó anulando el texto legal, condenado por numerosos países occidentales, tras argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.

"Una amenaza para la raza humana"

Al cerrar la sesión parlamentaria, su portavoz, Anita Among, ha señalado que "siempre trabajamos por el pueblo de Uganda". "Siempre legislaremos para nuestra gente", ha señalado.

"La homosexualidad es una amenaza para la raza humana y lo que estamos discutiendo es la preservación de la raza humana", ha indicado, por su parte, el ministro de estado de Obras Públicas y Transporte, Francis Ecweru.

"He ido a algunos hospitales y he visto a niños con el ano desgarrado. Los médicos me informaron de que fueron violados por homosexuales", ha añadido.

El proyecto de ley también propone penas de cinco años de prisión a los que intente "promocionar" la "homosexualidad".