Las películas As Bestas y Cinco lobitos han sido las producciones más galardonadas en la gala de la Unión de Actores acogida esta noche en el Teatro Circo Price, en la que, en tono distendido, se han encadenado reivindicaciones por la inclusión de cuerpos disidentes, razas, géneros y edades.

Mientras la cinta de Sorogoyen se ha alzado con los premios a mejor actor revelación (Diego Anido), secundario (Luis Zahera) y protagonista (Denis Ménochet), la película de Alauda Ruiz de Azúa ha cosechado los galardones de mejor actor de reparto (Ramón Barea), actriz secundaria (Susi Sánchez) y actriz protagonista (Laia Costa).

La celebración, dirigida por José Padilla y conducida por el actor Cristóbal Suárez y las actrices Almudena Puyo y Lucía Trentini, encargada de las actuaciones musicales, ha agrupado a actores consagrados del cine, teatro y televisión con actores de edad más avanzada e intérpretes con diversidad funcional en un alegato por un mundo de la actuación más inclusivo con sus artistas.

Las marcadas ausencias de Ana de Armas (mejor actriz internacional por Blonde), Javier Bardem (mejor actor internacional por Being the Ricardos), Ménochet y Sánchez han contrastado con declaraciones cómicas como las de Zahera, quien ha definido su boom como actor como algo "insoportable", o la reivindicación de Barea acerca de la mirada femenina de Ruiz de Azúa al mostrar "cuidados que pasaban desapercibidos sobre una mirada netamente masculina".

La también ausente Adelfa Calvo, mejor actriz de reparto por En los márgenes, ha realizado su discurso de agradecimiento a Juan Diego Botto y ha reivindicado a los actores de figuración y ha denunciado la situación de la burbuja inmobiliaria desde un teléfono móvil puesto en modo altavoz desde el escenario.

De la misma manera, Laura Galán (mejor actriz revelación por "Cerdita") ha querido tener un gesto de cariño recordando la escuela de teatro donde arrancó su formación.

Lola Herrera, premio honorífico

Lola Herrera, galardonada con el premio honorífico "Toda una vida" por representaciones como Cinco horas con Mario, ha resaltado la "forma de abrazo" que para ella representa el reconocimiento: "Creo que es el premio más importante que me han dado en mi vida. No me ha conmovido ningún premio como la notificación de este", ha confesado a la par que ha reivindicado la memoria de los intérpretes fallecidos.

“⭐️����"La vida me puso delante esta profesión, yo no la busqué. Una casualidad. Pero me agarré a ella de tal manera que aquí estoy, 65 años después"



Lola Herrera al recibir el #PremioTodaUnaVida de los #31PremiosUA de @uniondeactores pic.twitter.com/7ouqYOePYB“ — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) March 13, 2023

Asimismo, el Premio especial de la edición ha recaído sobre los veteranos pioneros en la defensa de los derechos de la profesión, representados en el escenario por algunos de los fundadores de la Unión que han insistido en la necesidad en pasar el testigo de las reivindicaciones a las nuevas generaciones. Entre ellos, se hallaban familiares de la actriz Concha Velasco, quien ha excusado su ausencia por problemas de salud.

El Ministerio de Igualdad ha sido recompensado con el premio 'Mujeres en Unión-Pilar Bardem' por la elaboración de la ley trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, reconocimiento que la ministra Irene Montero ha agradecido recordando la figura de Lorca y la importancia de la actuación para que los colectivos más marginados puedan expresar libremente su identidad.

En televisión, la serie La Unidad ha cosechado las victorias a Yassmine Othman (mejor actriz de reparto) y Nathalie Poza (mejor actriz protagonista), quien ha resaltado la capacidad de su papel para "dar voz a quien no la tiene".

Los premios de mejor actor de reparto y mejor protagonista han recaído en Iñaki Miramón por Amar es para siempre y Luis Callejo por Apagón respectivamente, mientras que Manolo Caro ha sido premiado por su papel como actor secundario en Entrevías, y su homónimo femenino ha sido alzado por Beatriz Carvajal por Laura y el misterio del asesino inesperado.