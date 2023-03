En las calles de Moscú es difícil encontrar a algún ciudadano que se atreva a defender al opositor ruso Alexéi Navalni ante una cámara. "No quiero comentar eso", declara una joven rusa a TVE. El documental sobre su vida, 'Navalny', ganador de una estatuilla en la Gala de los Oscars 2023 evidencia el silencio impuesto del Kremlin sobre la figura de su principal crítico, que cumple condena en una cárcel de régimen estricto en la región de Vladímir.

Los que sí se atreven a hablar, suelen hacerlo para mostrar su rechazo a Navalni, como Elizabeta, una mujer rusa que le considera, dice, "un delincuente".

Otra mujer, Natalia, declara a TVE que no es fan del opositor ruso, pero confiesa que le apenan las condiciones en las que se encuentra en su estancia en prisión y asegura que le gustaría ver el documental sobre su vida.

Navalny cumple una condena de nueve años por fraude en una cárcel de régimen estricto en Rusia. El principal líder opositor del Kremlin siempre se ha declarado inocente y ha denunciado la persecución política a la que ha sido sometido, así como las duras condiciones de la prisión en la que se encuentra.

En los últimos meses, ha sido trasladao a una celda de castigo y asegura que no le dejan ver a su familia, ni le proporcionan una adecuada asistencia médica.

La cinta sobre su vida se alzó con una estatuilla a Mejor Documental la noche del domingo en la 95ª edición de los Oscar, en una gala en la que estuvo presente su familia. "Sueño con el día en el que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte", dijo la mujer de Navalny, Yulia Naválnaya, al recoger el premio.

El Kremlin habla de "politización" de los premios Oscar

El Kremlin ha denunciado lo que considera una politización de Hollywood en sus premios Oscar, aunque el portavoz del gobierno, Dimitry Peskov, ha dicho que no va a valorar la calidad del documental porque, asegura, no lo ha visto.

"Me atrevo a suponer que aquí hay elementos de politización del tema", ha dicho Peskov en su rueda de prensa diaria. "No puedo hablar de los méritos cinematográficos de esta cinta, porque no la he visto. No sería lógico que dijera nada", ha añadido después.

El filme repasa algunos de los episodios clave de la vida del crítico más feroz del régimen ruso, como cuando fue envenenado con Novichok, un agente nervioso, y tuvo que ser tratado durante varios meses en Alemania. El opositor siempre atribuyó el ataque casi mortal al Kremlin, pero desde Moscú siempre lo negaron.

También refleja una decisión muy importante, la de volver a su país hace ya dos años, en 2021. Desde entonces, Navalny, que fue detenido a su llegada a Moscú, se encuentra encarcelado.