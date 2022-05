DocsBarcelona arrenca amb un documental de l'opositor de Putin

Amb la guerra d'Ucraïna, la figura de Putin ha suscitat molt d'interès. La societat tracta d'esbrinar que s'amaga darrere la personalitat del president de Rússia. El festival DocsBarcelona arrenca aquest dimecres amb el documental ‘Navalny’, dirigit per Daniel Roher i guanyador del Premi del Públic al Festival de Sundance.

El protagonista de la cinta, que és il·legal a Rússia, és Aleksei Navalny, el principal opositor de Putin, que el 2020 va ser enverinat en un viatge en avió de Sibèria a Moscou i que actualment està empresonat. “Putin utilitza l’assassinat i la violència per solucionar els seus problemes”, ha assegurat en roda de premsa el seu director.

Navalny

El director del metratge ha admès que el motor que el va impulsar a tirar endavant el film va ser la seva pròpia innocència perquè no sabia en quin món s’estava introduint. “Només sabia que tenia aquesta persona extraordinària davant i que era molt valent; a nivell personal em va semblar molt proper i divertit”. Creu que la raó per la qual es van entendre és perquè van connectar amb el sentit de l’humor. Roher ha destacat també el carisma de Navalny. Ha reconegut que notava que tant a ell mateix com l’equip de rodatge molestaven a Navalny i al seu entorn però, ha afegit, van rodar moments extraordinaris i van estar al lloc adequat en el moment adequat.

Creu que la guerra a Ucraïna és una mostra de la brutalitat del règim rus contra el qual porta anys lluitant Navalny. Indica que el polític volia que el món s’adonés de “la fastigosa corrupció que hi havia a tots els nivells a la societat Rússia”. En aquest sentit, assegura que Putin “utilitza l’assassinat i la violència per solucionar els seus problemes i una màquina de propaganda industrial per servir els seus crims de guerra en safata de plata a la població russa perquè se’ls empassin”.

Roher presenta Navalny com una de les veus més altes contra aquest sistema. “Ell està a la presó i des d’allà demana que aquesta guerra acabi com més aviat millor. No sabem fins quan estarà a la presó”. Considera que Navalny ofereix “una visió de la Rússia que seria possible amb democràcia, llibertat de premsa i un estat de dret. Ara mateix a Rússia es veu un hivern molt fred”.

Lamenta que Navalny està “en mans de la mateixa persona que va donar l’ordre d’assassinar-lo el 2020. Pensem que com més ressoni el seu nom i surti als titulars més difícil serà pel règim matar-lo”.