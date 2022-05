01:51

El DocsBarcelona arrenca aquest dimecres amb el documental ‘Navalny’, dirigit per Daniel Roher i guanyador del Premi del Públic al Festival de Sundance. El protagonista de la cinta, que és il·legal a Rússia, és Aleksei Navalny, el principal opositor de Putin, que el 2020 va ser enverinat en un viatge en avió de Sibèria a Moscou i que actualment està empresonat. “Putin utilitza l’assassinat i la violència per solucionar els seus problemes”, ha assegurat en roda de premsa el seu director. 'Navalny' posa el focus en l’enverinament que va patir i en la lluita per esbrinar qui hi havia darrere el seu intent d’assassinat. Un documental de rabiosa actualitat en un context marcat per la guerra a Ucraïna i amb totes les mirades posades sobre Putin | Marta Orquín