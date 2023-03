La plataforma creada por una quincena de organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil ha celebrado este martes una concentración frente al Palacio de la Moncloa, coincidiendo con el Consejo de Ministros, para reclamar una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías y guardias civiles.

"Tenemos que tener la misma jubilación que el resto, con el 100% de la retribución y con opción de anticiparla a los 59 años, como ya hacen policías locales y autonómicos", han reclamado en un manifiesto leído en una protesta en la que han participado una veintena de representantes de esta plataforma de reciente creación.

La plataforma ha recordado que la jubilación anticipada voluntaria está consolidada en la Ertzaintza desde 2009 y se ha extendido a la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra.

"No vamos a parar hasta conseguir una jubilación digna"

En las pancartas que portaban en su protesta frente al Complejo de la Moncloa mostraban fotografías de agentes de estos cuerpos autonómicos, a los que señalan como "los favoritos de Sánchez" en el "ranking de derechos" del Gobierno.

"Nosotros no existimos para este Gobierno, no pedimos nada que no tengan el resto de policías de todo el Estado", han indicado, mencionando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Que se entere nuestro máximo responsable que no vamos a parar hasta conseguir una jubilación digna".

Según sus cálculos, los policías nacionales y guardias civiles que se jubilan de forma anticipada sufren una pérdida "como mínimo del 30%", por lo que continúan en activo hasta los 65 años y se enfrentan en muchas ocasiones a una "profesión de riesgo".