El caso Roald Dahl: ¿censura del mercado o (sobre)protección de la infancia?

¿De qué hablamos cuando hablamos de los cambios en que los editores de Roald Dahl han introducido en su obra? Cientos de pequeñas modificaciones -a veces una palabra, a veces una expresión y otras veces una frase eliminada o añadida- aparecen en varias de las obras del escritor reeditadas en Reino Unido bajo la supervisión de The Roald Dahl Story Company y el sello Puffin, perteneciente al gigante editorial Penguin Random House, con el objetivo de actualizar el texto a la sensibilidad contemporánea y proteger a los lectores infantiles.

Entre los cambios, algunos están dirigidos a aliviar la supuesta gordofobia de la obra (en “aquí está tu hijo. Necesita ponerse a dieta” se elimina directamente la segunda frase), otras para corregir misógina historia de la literatura (Matilda lee a Jane Austen y no a Joseph Conrad), o para introducir el género neutro en busca del lenguaje inclusivo (los Oompa Loompas de Charlie y la fábrica de chocolate son no son "hombres pequeños" sino "personas pequeñas").

¿Han mancillado sus herederos la obra un clásico? ¿Es censura a cargo de una de las editoriales más importantes del mundo? ¿Cómo proteger a la infancia de las expresiones desfasadas? ¿Es legal? La última pregunta es la más fácil: sí, porque en Reino Unido los titulares de los derechos de la obra del autor (fallecido en 1990) pueden corregir y firmar bajo su nombre del mismo modo que han autorizado adaptaciones audiovisuales que también se toman sus licencias.

En la decisión de los herederos tal vez haya influido la mala conciencia con el pasado antisemita del escritor, por el que ya se disculparon en 2020. Ahora bien, ¿es una ultracorrección que se les ha ido de las manos? En Reino Unido, la escalada de indignación ha llegado hasta el primer ministro, Rishi Sunak, que a través de su portavoz ha declarado que “cuando se trata de nuestro rico y variado patrimonio literario”, el mandatario está de acuerdo con ‘el gran gigante bonachón’ (personaje de Dahl) cuando decía que “no deberíamos enloquecer con palabras”.

Era solo un guiño y esa es la mayor defensa que pueda hacerse de las correcciones: no alteran el espíritu de los libros, que en su núcleo conservan toda la irreverencia, fuerza y dilemas morales que puedan tener. Situando el debate en la mesura, lo desagradable y la crueldad conviven con la fantasía en el corazón de la obra de Dahl y ahí permanecen pese a los retoques cosméticos. Matilda sigue siendo, en la nueva reedición, una obra sobre el injusto desprecio de unos adultos a los niños. Eso sí, nunca sabremos hasta qué punto le parecerían sustanciales o anecdóticos los cambios al autor.

Correcciones en la era de la guerras culturales

Como en cualquier tema relacionado con las ‘guerras culturales’ y que involucre la discriminación, feminismo o lenguaje inclusivo, brotan los avisos de que se empieza cambiando un adjetivo a Dahl para proteger a la infancia y se termina por cancelar a Aristóteles. Titulares sobre los cambios en la obra de Dahl prenden como lo pólvora entre quienes opinan que la corrección política está erosionando la cultura.

“Es una noticia que, según la facción, parece que está mal por todas partes. Cualquier cosa que sea susceptible de entrar en la guerra cultura que vivimos, entra en la picadora de carne” analiza Miguel López, 'El Hematocrítico', autor infantil y maestro. “La editora ha decidido dar un repaso al lenguaje y no está mal. Es una práctica editorial que siempre se ha hecho, pero no acompañaba la polémica. Recuerdo la de Los cinco (Enid Blyton), donde los gitanos eran como unos seres mágicos que leían las cartas. Estaba obsoleto, hay versiones donde ha desaparecido y no ha habido polémica porque era una decisión editorial y a nadie le importa”.

Libros de Roald Dahl en una librería de Nueva York. AP AP Photo/Andrew Burton,

En 2015, los herederos de Astrid Lindgred validaron modificar Pipi Calzaslargas, para que no se referiese a su padre como ‘el rey de los negros’. “Hubo una polémica gemela cuando en Disney+ colocaron carteles antes de las películas para avisar de que Dumbo por ejemplo contiene estereotipos raciales. Los titulares hablaban de censura, pero simplemente era una contextualización que me parece interesante y relevante”, recuerda López.