Castro Caldelas é o concello da provincia de Ourense con máis núcleos de poboación deshabitados, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Pero de esos vinte lugares, só tres están realmente abandonados.

1.895 aldeas sen ningún veciño

Trabazos é unha das dezasete aldeas de Castro Caldelas que xa non teñen veciños empadroados. O que non quere dicir que estea abandonada.

En xullo e agosto as cinco casas están ocupadas e os donos dunha delas que viven en Ourense pasan aquí as fins de semana.

Pilar Teijeiro vive en Madrid, pero como está xubilada, cada quince días visita a casa centenaria na que naceu.

“Por la memoria de mi padre, quiero conservar esto”, indica Pilar. “Yo llego aquí y tengo mucha paz, mucha tranquilidad. Me gusta muchísimo, me siento feliz en el pueblo”.

En Trabazos non vive ninguén de xeito permanente dende hai 34 anos. Os seus habitantes emigraron cando o campo deixou de ser un modo de vida.

“A xente nova segue tirando polo pobo. Espero e confío en que Trabazos siga tendo vida“

Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas, explica que “sempre prexudica que non haxa veciños empadroados, porque entón figuran os núcleos como desertizados, cando realmente non é así. Pero, bueno, temos cercanía coa capital e hai xente que vai traballar alí e considera que alí é onde debe estar, é o seu dereito tamén. Non obstante”, apunta a alcaldesa, “eu vexo que en Trabazos a xente nova segue tirando polo pobo. Espero e confío en que Trabazos siga tendo vida”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no 2021, en Galicia, 82 núcleos que estaban baleiros recuperaron habitantes. Para eses lugares, unha aldea de Castro Caldelas situada no límite coa provincia de Lugo é un exemplo de repoboación.