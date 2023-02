El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado este lunes una declaración emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que ha expresado una "profunda preocupación" por el reciente anuncio del Gobierno israelí de legalizar nueve colonias y construir unas 10.000 viviendas en territorio palestino ocupado.

El mandatario israelí ha tachado esta declaración de "unilateral" y ha asegurado que "niega los derechos de los judíos a vivir" en su "patria histórica". Asimismo, ha mencionado de forma crítica a Estados Unidos, indicando que "no debería haberse sumado" a la declaración.

Netanyahu también ha lamentado que el documento "no mencione los ataques terroristas palestinos en Jerusalén en los que fueron asesinados diez civiles israelíes". También ha señalado que "ignora el grotesco pago" que la Autoridad Nacional Palestina realiza a presos palestinos que han sido atacantes y condenados por terrorismo.

El primer ministro israelí cree que la resolución "menosprecia la maldad del antisemitismo, que ha resultado en la matanza de millones de personas", según un comunicado difundido por su oficina.

