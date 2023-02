One Piece es uno de los mangas más vendidos en Japón y su adaptación televisiva acumula más de 1.000 capítulos y 20 años en antena. Con este expediente, no es de extrañar que las aventuras de Monkey D. Luffy, el hombre de goma con sombrero de paja, también hayan saltado al videojuego en más de una veintena de ocasiones. Un cuarto de siglo después de que los personajes de Eiichirō Oda vieran la luz, One Piece Odyssey aterriza en PC, Xbox y PlayStation en una entrega de mundo abierto y combates por turnos.

Bandai Namco e ILCA han echado el resto en un juego de rol japonés (JRPG) que ofrece la oportunidad de explorar una isla completamente nueva, controlando a casi todos los miembros de la tripulación de los "sobreros de paja". El largo camino, con más de 30 horas de juego, estará sembrado de combates contra jefes intermedios y jefes de nivel en los que la estrategia al elegir quién liderará el ataque será clave para avanzar en la historia.

La isla del cielo de Waford es el escenario principal del videojuego 'One Piece Odyssey'. Bandai Namco

Naufragio en la isla de Waford Tras una tormenta eléctrica, Luffy, Nami, Chopper y el resto de la tripulación naufragan en la misteriosa isla del cielo de Waford. Con una frondosa naturaleza y rodeado de tormentas, este enclave y su fauna completamente autóctona permanecen ocultos de visitantes indeseados. Sin embargo, la llegada de los piratas "sombreros de paja" revoluciona el tranquilo paraje. Después de reagruparse con Zoro y Nami, los aventureros conocen a Adio, último descendiente de la tribu nativa de Waford, y Lim, una joven desconfiada que usará sus poderes para proteger su paraíso de la recién llegada banda de piratas. Lim usa su habilidad de extraer los recuerdos para desperdigar las habilidades de los protagonistas en forma de cubos verdes que se reparten por toda la isla. Un desafortunado percance que obliga a los "sombreros de paja" a recorrer todo el mapa para recuperar sus habilidades. Sin poderes ni un barco con el que salir de la isla, Luffy y sus amigos no tendrán más remedio que revivir sus propios recuerdos si quieren volver a ser la mejor cuadrilla que surca los mares. El juego está sembrado de guiños a la historia principal, como la glotonería de Luffy, la valentía fingida de Usopp o la mala orientación de Zoro. Además, la premisa de obligar a que los personajes recuerden sus vivencias para que recuperen sus habilidades conecta esta historia independiente con la serie original, pese a que los recuerdos han sufrido pequeñas modificaciones. La pelea contra Crocodile en el reino de Alabasta, la guerra contra la Marina de Marineford o el rescate de Robin en Enies Lobby son algunos de los arcos argumentales de One Piece que aparecen en Odyssey.

Exploración, puzzles y combates por turnos Aunque One Piece Odyssey se ha promocionado como una aventura de mundo abierto, su nivel de exploración sigue siendo muy lineal. Es imposible salirse de los caminos marcados y la historia solo avanza si se sigue la senda marcada por la isla de Waford. No obstante, siempre es posible separarse un poco del hilo principal para recoger alimentos y piezas con los que reabastecerse. En su viaje, los "sombreros de paja" también se encontrarán con puzzles sencillos, que en ocasiones funcionan como puerta de acceso a nuevas zonas de la isla, y con muchas misiones secundarias. Pero el elemento fundamental de One Piece Odyssey son los combates. Durante la exploración, Luffy y los suyos se topan con enemigos de diferentes niveles que deben combatir. La dinámica de lucha por turnos es parecida a la que siguen Pokémon o Mario + Rabbids Sparks of Hope y enlaza esta entrega de la saga One Piece con el género de la JRPG (Juego de Rol Play Japonés, por sus siglas en inglés). Elige entre las habilidades de poder, técnica y rapidez para ganar cada combate de 'One Piece Odyssey'. Bandai Namco