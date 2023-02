El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a su socio de coalición a hacer pública su propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí' y la respuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se ha hecho esperar: "La propuesta que quiero hacer publica es la propuesta de acuerdo del Gobierno y de la mayoría feminista".

Sube la tensión entre los socios de Gobierno, aunque ambas partes descartan romper la coalición. En un corrillo con periodistas en el avión camino a Viena, Sánchez ha reprochado a los 'morados' que busquen "visibilidad" en periodo electoral, algo que a su juicio demuestra la propuesta de este jueves de Podemos de bonificar un 14% la cesta básica de alimentación. También le ha reprochado las formas (los 'morados' han llamado al PSOE "fuerza conservadora" y han dicho que le "tiemblan las piernas" y ha negado la acusación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, respecto a que no están negociando con los 'morados'.

Montero ha señalado a los periodistas en el Congreso que su objetivo es hacer público un acuerdo de la coalición de gobierno que frene la iniciativa que ha registrado el PSOE en solitario, que a su juicio supone "un retroceso para los derechos de las mujeres" y volver al "Código Penal de La Manada".

Montero ha asegurado que han hecho "muchas propuestas" a sus socios y que la "única condición" que ponen es que no se vuelva a distinguir entre entre agresiones con violencia y sin violencia. Pero sobre este punto, se ha referido también este jueves la ministra de Hacienda y negociadora en primera persona del PSOE para la reforma, María Jesús Montero, que ha asegurado este jueves en TVE que las propuestas de los ‘morados’ “redundan” y “no cambian” de la original.

"No podemos permitirnos como gobierno un retroceso en derecho de las mujeres de la mano del PP y de Vox", ha recalcado la titular de Igualdad tras insistir en que ella no se ha va a levantar de la mesa y va a trabajar para que el PSOE vuelva a sentarse y llegar a un acuerdo antes de que su iniciativa se debata en pleno. Ese debate tendría lugar previsiblemente el 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer.

Un argumento que también rechazan desde el PSOE. Sánchez ha asegurado todos” en el Partido Socialista han tenido conversaciones con la ministra de Igualdad y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “para resolver un problema que nos afecta a todos”. También María Jesús Montero ha negado la acusación de Igualdad de no negociar: "No es verdad que no haya diálogo con Podemos":

"No podemos permitir que PP y Vox sumen sus votos al PSOE para volver al Código Penal de La Manada; quiero que lleguemos a un acuerdo antes", ha insistido Irene Montero.

Sánchez ha considera que la propuesta socialista es de carácter técnico, "quirúrgico", y que no afecta al corazón de la ley, pero Unidas Podemos e Igualdad creen lo contrario. La agresión sexual debe definirse solo por la falta de consentimiento, no por la existencia de violencia o intimidación, zanjan desde Podemos.