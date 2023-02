La aerolínea alemana Lufthansa ha sufrido este miércoles una grave fallo en el sistema informático que ha causado retrasos y cancelaciones de todos los vuelos nacionales y muchos otros a nivel mundial, según han informado desde la compañía.

Los sistemas de facturación y embarque de la aerolínea se han visto afectados, provocando colapsos masivos tanto de aeronaves como de pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt, el más grande de Alemania. También se ha visto afectado el aeropuerto de Munich.

La interrupción, según los medios alemanes, ha dejado a los aviones sin poder despegar y procesar los datos de vuelo. La compañía asegura que está trabajando intensamente para solucionar el problema, y el equipo de crisis se reunirá esta mañana para tratar de ofrecer una solución a los pasajeros.

“⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on -“