El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que "lo peor" es que todo el Gobierno se dedique a "señalar" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del solo sí es sí, cuando "el primero y el máximo responsable del Gobierno es su presidente, no una ministra de 22".

Durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP en Valencia, Feijóo ha considerado que "es malo" que primero en esta ley el Gobierno "negara" sus efectos para luego tener que reconocerlos, y "malo" que se intentara presentar "como un error lo que evidentemente" fue una decisión "consciente".

Sin embargo, ha destacado que ninguna de esas cosas es "lo peor", pues "lo peor" de "la soberbia de no reconocer una equivocación a sabiendas es acabar asumiéndola con cobardía, lo peor es señalar a una ministra cuando el Gobierno sabía que esa decisión era letal para las mujeres que habían sufrido abuso y acosos".

Ofrece los votos del PP para cambiar esa ley "disparatada"

Feijóo ha recordado que ofreció los votos del PP para cambiar ya esa ley "disparatada" y una propuesta para, sobre esa base, construir la modificación "rápida" de esa ley, aunque no les han dado respuesta, a su juicio porque "no les interesa" al Gobierno.

El presidente del PP ha señalado que los ciudadanos exigen que se les diga la verdad, y ha preguntado qué sentido ocultar las rebajar las penas a agresores sexuales si la gente observa "un goteo" prácticamente a diario en los distintos juzgados y tribunales de España.

Asimismo, ha destacado que "no hay por qué elegir entre hombre y mujer", ni entre "imposiciones de uno y exigencias de otra", y se ha preguntado si es que acaso "no se puede convivir con respeto e igualdad" y "si es que acaso esto lo vamos a inventar ahora".

Feijóo, que ha escenificado unidad en la Intermunicipal con el respaldo de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, considera que el PP puede ganar, porque "nunca" ha visto "tan nerviosos" a sus adversarios, que "a un lado y al otro están haciendo cosas bastante raras".

Asimismo ha afeado a Pedro Sánchez que el debate de esta semana en el Senado se pareciese al "debate sobre el estado de Feijóo". "Me gustaría que el actual presidente hablase más de España y menos de mi, pero parece ser que su actual nerviosismo se lo impide", ha dicho.

Feijóo ha sido muy crítico con las coaliciones, como la del Gobierno de Pedro Sánchez y ha lanzado un mensaje: "Para decir que es que mis socios no me dejan gobernar... Si no le dejan gobernar, váyase y convoquemos otra vez".

Desde su atril, el líder de los populares, que apuesta por una "receta económica" que baje impuestos, recaude más y tenga mejores servicios, ha animado también a los candidatos de su partido a la Alcaldía de Valencia y a la Generalitat Valenciana, María José Catalá y Carlos Mazón, de cara a las elecciones del 28M. "Venimos a meter presión porque esta comunidad la necesita el PP, y no es que la necesite el PP, es que la necesita España", ha matizado. Al principio de su intervención instaba a "pelear una mayoría absolutamente indiscutible".