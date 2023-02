El alcalde Nueva York, Eric Adams, ha pasado la noche en un refugio para migrantes instalado en la Terminal de Cruceros de Brooklyn en medio de las polémica por las malas condiciones de estas instalaciones, habilitadas para atender la oleada de migración en la ciudad.

"Vamos a pasar la noche con nuestros hermanos aquí para hacerles saber que estamos juntos en esto", ha dicho en el vídeo publicado en Twitter en el que aparece jugando a videojuegos con uno de los centenares de residentes que se encuentras en el centro.

"Nuestros hermanos se mantienen calientes y el equipo que trabaja aquí está dando un nuevo significado a las palabras “ama a tu prójimo”", ha añadido sobre su estancia, realizada "durante la noche más fría del año" en la que ha estado acompañado por el asambleísta del Estado de Nueva York, Eddie Gibbs, y el abogado Shams DaBaron .

El alcalde ha llegado a la terminal, convertida en un centro temporal para inmigrantes a fines de enero, sobre las once de la noche, ha dormido junto a los migrantes en las camas que se suelen instalar en el centro y ha desayunado con ellos, dejando el lugar por la mañana.

Adams ha asegurado en un comunicado posterior que los migrantes estaban siendo tratados con "los mismos servicios que los solicitantes de asilo de cualquier otro centro de ayuda humanitaria" para intentar disipar las quejas sobre las condiciones de hacinamiento en el lugar. "Nunca le pediría a nadie que hiciera algo que yo no estaría dispuesto a hacer", ha indicado, asegurando que quería "experimentar lo que todos están experimentando" y que seguirá trabajando para "brindarles estos recursos".

“Spent the coldest night of the year at Brooklyn Cruise Terminal with “Homeless Hero” and advocate Shams DaBaron & @AMEddieGibbs.



Our brothers are being kept warm and the team working here is giving new meaning to the words “love thy neighbor.” pic.twitter.com/62o0wE7W2r“