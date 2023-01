El PP y los diputados suspendidos de militancia de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero han alcanzado este martes un acuerdo para concurrir a las próximas elecciones forales y municipales bajo las siglas del PP. Así lo ha dado a conocer el presidente del PP de Navarra, Javier García, junto a su su número 2, Amelia Salanueva, y los exdiputados de UPN, en una comparecencia en la sede de los 'populares' en Pamplona.

Ambos diputados fueron suspendidos durante dos años y medio por contravenir la postura oficial de UPN y votar en contra de la reforma laboral, que salió adelante por la mínima por un error de un diputado del PP.

UPN suspende de militancia a Sayas y García Adanero 2 años y 6 meses por su 'no' a la reforma laboral

Tras su expulsión, Sayas y García Adanero fundaron la Plataforma Navarra, que ahora concurrirá junto al PP, según el acuerdo alcanzado, que consta de cuatro puntos. Con este pacto preelectoral, buscan ofrecer, según el líder del PP navarro, "una alternativa real al Gobierno del PSN apoyado por EH Bildu".

No se han afiliado de momento al PP

Por el momento, ambos diputados no se han afiliado al PP, aunque no descartan hacerlo más adelante. "A día de hoy no nos hemos afiliados. Hoy lo que hemos hecho es acordar que se va a trabajar conjuntamente de cara a las próximas citas electorales", ha explicado García Adanero.

Sobre los comentarios de UPN donde afirman que "los que traicionan se juntan con quien traiciona", García Adanero ha afirmado que "cada minuto que pasan insultándonos, no están haciendo oposición a (María) Chivite (la presidenta socialista del Gobierno de Navarra)".

Además, el diputado ha recordado que "nos expulsaron" de UPN. "Te dejan sin derechos y sin deberes, estamos expulsados. Todo el mundo recuerda, cuando votamos -la reforma laboral-, aquellas frases que decían 'expulsión, expulsión'. Se decían aquí y se oían en Madrid, con las ganas que lo decían", ha señalado.

Por su parte, el líder del PP de Navarra ha acusado al presidente de la formación regionalista, Javier Esparza, de romper el centro derecha en Navarra y se ha posicionado como la "única alternativa real", sin querer opinar sobre pactos futuros con UPN.

Asimismo García ha negado que se haya negociado con anterioridad con los dos exdiputados de UPN y ellos han explicado que continuarán con su labor en el Congreso desde el Grupo Mixto y no se integrarán en el grupo popular. "Todo lo que hacemos en Madrid lo hacemos bajo los principios con los que nos presentamos. No nos hemos desviado", ha dicho García Adanero.