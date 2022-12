La Navidad no siempre es como la venden las películas de sobremesa. Muchos la viven alejados de la idílica estampa de las calles repletas de luces, los villancicos o las reuniones familiares. A veces por elección, pero, otras, porque "no queda más remedio". Es el caso de algunos profesionales esenciales como los médicos o de autónomos como los taxistas, a quienes la inflación y el precio del carburante han obligado a trabajar también en Nochebuena o durante el último día del año. "Es duro", pero al final "aprendes a disfrutar con lo que tienes", reconoce Laura del Castilo, taxista desde hace más de una década.

Del Castilllo ha pasado años sin tomarse las uvas y en soledad. Pese a que siempre procuraba llevar consigo un bote con las 12 necesarias para escuchar las campanadas desde su taxi, en ocasiones el momento le pillaba conduciendo. Este 2022 tendrá la suerte de quedarse en casa en un día tan señalado, pero advierte que muchos de sus compañeros saldrán a la calle por razones económicas.

Por otro lado, hay quien echa de menos el clima navideño y familiar no porque le toque trabajar, sino porque no lo tiene a su alcance. Pablo Fernández es vasco, pero vive en Córdoba, Argentina, desde hace más de una década, y su Navidad nunca ha vuelto a ser la misma desde que dejó España. El calor allí es sofocante, cuenta, y eso influye mucho en la forma de vivir la festividad.

Mientras Fernández extraña el frío de la Navidad, Carmen Maestre y su hija buscan el calor en los meses de enero y diciembre saliendo de España. Una tradición con una historia detrás y que, pese a que les ha llevado a perderse momentos familiares, también les ha dejado memorables recuerdos navideños.

Trabajar en urgencias en Nochevieja no es solo difícil por la ausencia de los seres queridos, sino también por el "clima delicado" que envuelve la jornada en el hospital, cuando " convive la celebración con personas que lo están pasando mal , que están enfermas y que están sufriendo". Hay más estrés y nerviosismo de lo normal en los pacientes y, muchos prefieren evitar el "ambiente festivo". "La gente que está en el hospital tampoco puede pasar la Navidad en casa", lamenta.

A Castillo le encanta la Navidad. Le gusta sobre todo cuando la pasa en casa con su familia, pero también ha intentado llevar consigo el espíritu navideño cuando le ha tocado trabajar durante las fiestas. "Lo peor es que estás sola", y eso lo arregló un año al encontrarse con otra persona en mitad de la calle. "Paré, subí la radio y me senté con un mendigo a tomarme las uvas" , así ninguno de los dos entró al nuevo año en soledad. Ahora ya no suele "currar" en estas fechas, aunque sigue contagiando de Navidad con el proyecto Taxi Luz , una iniciativa que saca a ver las luces de la capital a ancianos y niños enfermos, cuyas reacciones "alucinantes" le llenan el corazón.

Albalat conducirá el día 31 de diciembre por "necesidad". Reconoce que lo hace por ese "pequeño aliciente" de la tarifa de fin de año ahora que la inflación aprieta, aunque también destaca la importancia de que alguien dé ese "servicio esencial". "Trabajamos cuando otros disfrutan, y no queda otra que asumirlo", apostilla a RTVE.es. Comparte esta opinión su compañera Laura del Castillo, que lleva 15 años en el sector del taxi y muchos festivos a sus espaldas. "Es lo que ha tocado y hay que tratar de disfrutarlo" , añade.

La Navidad a veces también llega "en medio de la nada"

Carmen Maestre y su hija llevan alrededor de una década viajando cada año, y "casi siempre" en Navidades. Todo comenzó porque su trabajo no le permitía tomarse días libres durante el verano, por lo que la época navideña, cuando los colegios vuelven a dar vacaciones a los menores, era la única que podía estar con su hija. Ahora ya se ha convertido en toda una "tradición" que no tiene pensado dejar de lado. "No entiendo la Navidad sin viajar", asegura.

Carmen Maestre y su hija en el desierto de Merzouga CARMEN M.

Este 2022 estarán en Jordania diez días, incluido el de Nochebuena, pero ya han pasado esta fecha en Costa Rica, México y Marruecos, entre otros países. En todos ellos han tratado de "buscar una buena cena de Navidad" y de tomarse las 12 uvas, aunque guardan un recuerdo especialmente bonito de su estancia en Tanzania. Allí fin de año les pilló "en medio de la nada", cuando el camión en el que volvían al hotel desde el Parque Nacional del Serengueti se atascó en el barro en plena noche. Por suerte, una joven con la que compartían vehículo había descargado en su teléfono el sonido de las famosas campanadas.

Han vivido momentos "muy especiales" y que "jamás" se les borrará de la memoria, y, sin embargo, la trotamundos reconoce que viajar por elección en Navidad también tiene su lado "malo". Maestre ha "sacrificado" momentos familiares como ser partícipe de la ilusión de sus sobrinos con la llegada de Papá Noel o los reencuentros a los que muchos están acostumbrados en estas fechas. "Cuando no pudimos salir por la pandemia fue toda una fiesta para mis sobrinos, no se creían que la tita estuviese", recuerda.