El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado este sábado que el Partido Popular pida elecciones anticipadas "todos los días y para todo" pero que mantengan el bloqueo en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, donde los 'populares' tienen mayoría.

"Cuando ellos ganan ya no hay elecciones anticipadas ni elecciones retrasadas, porque ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida", ha criticado Sánchez en un mitin en Valencia dos días antes de que el pleno del Tribunal Constitucional decida sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal.

Sánchez ha lamentado que en el PP se dedique a "bloquear" el gobierno de jueces y la renovación del Constitucional, un órgano que toma decisiones "muy importantes", por lo que "es a todo punto razonable que esas decisiones las tomen con plena legitimidad y plenas facultades de sus competencias", y no con un mandato caducado como ocurre en la actualidad.

"Si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen: así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

No ve diferencias entre Feijóo y Casado

Según ha señalado, en estos momentos la gente se pregunta por qué hay tanto "ruido, crispación e "insulto", y ha destacado que el PP, desde hace cuatro años, solo pide una cosa cada día y "para todo": elecciones anticipadas, lo mismo cuando hay una pandemia, cuando estalla un volcán o cuando Putin ataca a Ucrania.

El líder del PSOE ha asegurado que no ve "gran diferencia" entre la actual dirección del PP con Alberto Núñez Feijóo y la anterior de Pablo Casado, pues "antes me llamaban felón y traidor y ahora me llaman golpista", pero cree que el actual jefe de la oposición "tiene un contrato temporal y precario" y que, "si no obedece" a determinados intereses "le va a pasar lo mismo" que su antecesor en el cargo.

Además, ha afirmado que Cataluña "se está resolviendo el problema" y que los catalanes están "hartos de la matraca de proyectos que solo quieren dividir" ya que su objetivo es "convivir". También en este punto ha vuelto a poner el foco "en la derecha y la ultraderecha que no tienen ninguna alternativa a esa convivencia porque nunca les ha importado Cataluña, ni España ni la Constitución".