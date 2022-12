Els usuaris del tren de SFM protesten per la disminució de freqüències i la massificació

SFM torna a ser notícia per deficiències en el servei. Sembla que darrere la cancel·lació de freqüències dels darrers dies hi ha la manca de personal, als Serveis Ferroviaris de Mallorca. Des d'ahir s'han anul·lat 8 trajectes , alguns d'ells en hora punta i això ha agreujat la massificació als vagons. "Si un tren que duu poc més de 300 passatgers el cancel·les, el següent durà el seu passatge més aquests que s'havien quedat tirats, diu Ricardo Mas, president del Comitè d'Empresa. D'aquesta manera aquest segon tren es trobarà amb el doble de viatgers, i fregarà o passarà els sis-cents."

L'origen de tot això és, segons fonts de la conselleria de Mobilitat, que l'entrada en vigor de les ajudes al transport públic aprovades pel Govern per a alleujar el cost de l'increment dels preus que pateixen els ciutadans a causa de l'augment del preu del carburant, ha provocat un augment en el nombre d'usuaris del transport públic, en aquest cas del tren. Així ho ha raonat el conseller davant el Parlament. Josep Marí ha explicat que SFM s'ha vist desbordat per l'augment de la demanda, però ha anunciat que ara es posa en marxa el concurs per ampliar la plantilla. Es convocaran oposicions perquè nou personal, sobretot maquinistes, es puguin incorporar en els pròxims mesos.

Això no obstant, els usuaris es queixen de manca de previsió i de gestió. Guillem Ramis, de l'Associació d'Usuaris del Tren ha afirmat que SFM està morint d'èxit perquè no s'ha previst la major afluència de viatgers en un servei que ja mostrava signes de saturació. "I ara amb menys freqüències això s'agreuja".

La mateixa valoració fa el comitè d'empresa de SFM. Ricardo Mas ha declarat que falta personal i unitats, tant màquines com vagons. A més, ha assenyalat Mas, si ara comença el concurs d'oposicions encara faltaran mesos perquè els nous que s'incorporin estiguin operatius. I el mateix passa amb els trens que s'han encarregat, que no arribaran fins a 2024".



Com dada a tenir en compte cal dir que d'ençà que es va anunciar la gratuïtat del tren s'han fet 60.000 targetes noves, Així, es calcula que 8 de cada 10 targetes existents són de nous usuaris que s'han passat al tren perquè ara és de franc.