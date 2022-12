Ana de Armas, nominada a unos Globos de Oro que buscan recuperar su prestigio con Cameron, Spielberg o Cruise

La actriz cubano-española, Ana de Armas, ha sido nominada a unos Globos de Oro que buscan recuperar su prestigio con James Cameron, Steven Spielberg o Tom Cruise. Ana competirá en el apartado de mejor actriz dramática con Cate Blanchett (TÁR), Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (Woman King) y Michelle Williams (The Fabelmans).

La película Almas en pena de Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro. Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones, mientras que Babylon de Damien Chazelle y Los Fabelman de Steven Spielberg continúan como favoritos al haber alcanzado un total de cinco candidaturas.

En el apartado de mejor película dramática competirán Avatar: El sentido del agua (James Cameron), Elvis (BaZ Luhrmann), Los Fabelman (Steven Spielberg), TÁR (Todd Field) y Maverick (Joseph Kosinski)

En cuanto a la mejor comedia o musical, las nominada son: Babylon, Almas en pena de Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y Triangle of Sadness.

En el apartado de actrices de comedia o musical, las nominadas son: Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes).

Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The son), Bill Nighy (Living) y Jeremy Pope (The Inspection) son los nominados a mejores actores protagonistas.

Netflix y HBO empatan en las categorías de televisión, con 14 nominaciones Las plataformas de "streaming" Netflix y HBO Max han empatado con 14 nominaciones en el apartado televisivo. La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

El cómic Jerrod Carmichael será el presentador de esta 80ª edición El cómico Jerrod Carmichael presentará la 80ª edición de los Globos de Oro prevista para el próximo 10 de enero, anunció este jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), entidad organizadora de estos premios cinematográficos.

Carmichael ha sido la elección de HFPA y la cadena NBC, que televisará los premios, para conducir una gala con la que pretenden recuperar el prestigio perdido en el último año y medio debido a diversos escándalos de corrupción en el seno de la asociación. Según dijo la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, en un comunicado, Carmichael aúna el perfil idóneo porque "su talento" ha servido para entretener al público pero también para "invitar a la reflexión, algo muy importante en los tiempos que corren". El cómico ganó el pasado mes de septiembre el Emmy a mejor guion de un programa especial de comedia por "Jerrod Carmichael: Rothaniel", un relato personal en el que reveló su homosexualidad y cómo vivió las reacciones cuando se lo contó a su familia y amigos. Además, protagonizó de 2015 a 2017 tres temporadas de la reconocida comedia de situación "The Carmichael Show" en la propia NBC, y ha sido nominado a los Emmy por su intervención en el famoso programa "Saturday Night Live" como presentador invitado el pasado abril. La organización de los Globos de Oro se enfrenta al reto de recuperar el prestigio perdido tras una investigación del diario Los Angeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros. La investigación revelaba que muchos miembros de la asociación ni siquiera trabajaban en medios de comunicación y denunciaba los regalos que los estudios daban a los asociados, por lo que cuestionaba la legitimidad de las votaciones de estos galardones. El rechazo de la industria hizo que la ceremonia del año pasado fuese un evento totalmente deslucido, no televisado y con una escasa repercusión mediática.

Todas las nominaciones (Cine) MEJOR PELÍCULA - DRAMA Avatar: El sentido del agua (James Cameron) Elvis (Baz Luhrmann) Los Fabelman (Steven Spielberg) TÁR (Todd Field) Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) MEJOR PELÍCULA - COMEDIA/MUSICAL Babylon (Damien Chazelle) Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh) Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan & Daniel Scheinert) Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson) El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund) MEJOR DIRECCIÓN James Cameron por Avatar: El sentido del agua Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes Baz Luhrmann por Elvis Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin Steven Spielberg por Los Fabelman MEJOR ACTRIZ - DRAMA Cate Blanchett por TÁR Olivia Colman por El imperio de la luz Viola Davis por La mujer rey Ana de Armas por Blonde Michelle Williams por Los Fabelman MEJOR ACTOR - DRAMA Austin Butler por Elvis Brendan Fraser por La ballena (The Whale) Hugh Jackman por El hijo Bill Nighy por Living Jeremy Pope por The Inspection MEJOR ACTRIZ - COMEDIA/MUSICAL Margot Robbie por Babylon Anya Taylor-Joy por El menú Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande Lesley Manville por El viaje a París de la señora Harris Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes MEJOR ACTOR - COMEDIA/MUSICAL Diego Calva por Babylon Daniel Craig por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion Adam Driver por Ruido de fondo Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin Ralph Fiennes por El menú MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes Dolly De Leon por El triángulo de la tristeza Carey Mulligan por Al descubierto MEJOR ACTOR DE REPARTO Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin Brad Pitt por Babylon Eddie Redmayne por El ángel de la muerte MEJOR GUION Todd Field por TÁR Tony Kushner & Steven Spielberg por Los Fabelman Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin Sarah Polley por Ellas hablan MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL Alexandre Desplat por Pinocho de Guillermo del Toro Hildur Guðnadóttir por Ellas hablan Justin Hurwitz por Babylon John Williams por Los Fabelman Carter Burwell por Almas en pena de Inisherin MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "Carolina", de Taylor Swift (en La chica salvaje) "Ciao Papa", Guillermo del Toro & Roeban Katz (en Pinocho de Guillermo del Toro) "Hold My Hand", de Lady Gaga and Bloodpop (en Top Gun: Maverick) "Lift Me Up", de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna & Ryan Coogler (en Black Panther: Wakanda Forever) "Naatu Naatu", de Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj (en RRR) MEJOR PELÍCULA ANIMADA Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro & Mark Gustafson) Marcel the Shell With Shoes On (Dean Fleischer-Camp) Inu-Oh (Masaaki Yuasa) El gato con botas: El último deseo (Joel Crawford & Januel Mercado) Red (Domee Shi) MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA Sin novedad en el frente (Edward Berger) Argentina, 1985 (Santiago Mitre) Close (Lukas Dhont) Decision to Leave (Park Chan-wook) RRR (S.S. Rajamouli)